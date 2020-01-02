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  4. VakıfBank'tan vergi ödemelerine özel VLimit

VakıfBank'tan vergi ödemelerine özel VLimit

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi: - "Müşteri ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ederek geliştirdiğimiz VLimit, sektöre büyük bir yenilik getiriyor" - "Yüksek meblağlarda vergi ödeyen, vergi dönemi ile nakit akışı arasında uyumsuzluk bulunan, kısa veya uzun vadede nakit çıkışı yapmak istemeyen ticari firmalara sadece vergi ödemelerinde kullanabilecekleri bir vergi limiti tanımlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, vergi ödeme dönemi ile nakit akışı arasında uyumsuzluk bulunan firmalar için vergi ödemelerine özel VLimit'i kullanıma sundu.

Şirket açıklamasına göre, vergi ödemelerine getirdiği yenilikçi çözümleri ile öne çıkan VakıfBank, yeni ürünü VLimit'le ticaret erbabına bir destek daha sağlıyor.

VLimit ile tüm firmalar, vergilerini kendilerine özel limitlerinden ödüyor, borçlarını diledikleri vadede kapatıp nakit akış sorunu yaşamıyor. Ayrıca bu ürün sayesinde firmaların tanımlı diğer kredi limitlerinden, kredi kartlarından ya da hesap bakiyelerinden kullanmasına gerek kalmıyor.

Firmalar, vergilerini tanımlanan özel limitle ister 6 taksite kadar ister tek seferde ödeyebiliyor.

- Toplu vergi tahsilatlarına entegre çözüm

VakıfBank çok sayıda vergi ödemesi olan müşterileri için de özel çözümler sunuyor. Yazılım programlarını banka sistemi ile entegre eden müşteriler, vergi ödemelerini Online Vergi Ödemeleri ürünü ile anında gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca çok sayıda taşıtı olan ve vergi ödeme talimatı bulunan VakıfBank müşterileri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, beyanname numarası bulunan Gümrük Vergisi ve tahakkuk numarası bulunan diğer tüm vergi ödemelerini de VakıfBank’ın Toplu Vergi Tahsilatı ürünü ile tek tuşla toplu şekilde hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

VakıfPay ve VakıfBank kredi kartlarını kullanan banka müşterileri, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden vergi ödemelerini, hafta sonları ve resmi tatiller dahil olmak üzere saat sınırlaması olmaksızın rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

Kredi kartı kullanmayan VakıfBank müşterileri, VakıfPay ile rahatlıkla işlemlerini gerçekleştirebildikleri gibi ihtiyaç halinde anında kredi kullanma imkanına da sahip oluyor.

- "İhtiyaçlara göre farklı vergi ödeme çözümleri sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, halihazırda var olan ödeme çözümleri ve kanallarıyla kişiye özel çözüm sunma yaklaşımında olduklarını belirterek, müşteri ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ederek geliştirdikleri VLimit'in sektöre büyük bir yenilik getirdiğini ifade etti.

Yüksek meblağlarda vergi ödeyen, vergi dönemi ile nakit akışı arasında uyumsuzluk bulunan, kısa veya uzun vadede nakit çıkışı yapmak istemeyen ticari firmalara sadece vergi ödemelerinde kullanabilecekleri bir vergi limiti tanımladıklarını aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Bu sayede müşterilerimiz vergilerini zamanında ödeyip kredilerini de diledikleri vadede kapatabiliyor. Mükellefler gecikmeden dolayı cezai durumla karşılaşmıyor, devletimiz de vergi kaybına uğramıyor. Mükelleflere tüm vergi ödemelerine yönelik pek çok alternatif sunuluyor. Müşterilerimiz, gelir, geçici ve kurumlar vergisinin yanı sıra harç, ceza ve amme alacağı niteliğindeki tüm borçlarını sunulan özel çözümlerimizle rahatça ödeyebiliyor.

İster şubelerimiz ve ATM'lerimiz üzerinden isterlerse de internet bankacılığı ya da VakıfBank Mobil gibi dijital platformlarımız üzerinden her türlü vergi ödeme işlemi hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca değişen ihtiyaçlara göre farklı vergi ödeme çözümlerimiz de bulunuyor."

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Vakıfbank VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi VLimit

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