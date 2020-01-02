VakıfBank'tan vergi ödemkelerine özel "limit tanımlama"

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - VakıfBank, yeni ürünü VLimit’le ticari faaliyeti bulunan tüm firmalara vergi ödemelerinde kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Firmalar, tanımlanan özel limit ile, vergilerini altı taksitle ya da tek seferde ödeyebiliyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamada, "Sadece vergi ödemelerinde kullanılan bu limitle müşteriler, vergi dönemlerinde diğer kredi limitlerinden, kredi kartlarından ya da hesaplarından kullanım yapmadan ihtiyaçlarını çözmüş oluyor" denildi.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, “Müşteri ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ederek geliştirdiğimiz VLimit, sektöre büyük bir yenilik getiriyor. Yüksek meblağlarda vergi ödeyen, vergi dönemi ile nakit akışı arasında uyumsuzluk bulunan, kısa veya uzun vadede nakit çıkışı yapmak istemeyen ticari firmalara sadece vergi ödemelerinde kullanabilecekleri bir vergi limiti tanımlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz vergilerini zamanında ödeyip kredilerini de diledikleri vadede kapatabiliyor. Mükellefler gecikmeden dolayı cezai durumla karşılaşmıyor, devletimiz de vergi kaybına uğramıyor” dedi ve ekledi:

“Müşterilerimiz, gelir, geçici ve kurumlar vergisinin yanı sıra harç, ceza ve amme alacağı niteliğindeki tüm borçlarını sunulan özel çözümlerimizle rahatça ödeyebiliyor. İster şubelerimiz ve ATM’lerimiz üzerinden isterlerse de internet bankacılığı ya da VakıfBank Mobil gibi dijital platformlarımız üzerinden her türlü vergi ödeme işlemi hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca değişen ihtiyaçlara göre farklı vergi ödeme çözümlerimiz de bulunuyor.”

VakıfPay ve VakıfBank kredi kartlarını kullanan banka müşterileri, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden vergi ödemelerini, hafta sonları ve resmi tatiller dâhil olmak üzere saat sınırlaması olmadan gerçekleştirebilecek. (Fotoğraflı)

