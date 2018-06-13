FİNANS

Valilik ve Belediye'den UBER açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal , UBER ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, yaptığı açıklamada," 2018 yılı başından bugüne kadar denetlemelerde 10 bin 213 araca 30 milyon 200 bin lira ceza verildi"derken, İBB Başkanı Uysal, "Turizm taşıma belgesi ile UBER taşımacılığı tespit edildiği anda belgesi iptal edilecek" dedi.

Valilik ve Belediye'den UBER açıklaması

İtanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi'de Cebeci Taşocakları İyileştirme Projesi Tanıtım töreni öncesinde basın mensuplarının UBER ve bayram tedbirleri ile ilgili sorularını cevapladı.

Vali Şahin, "Bu konu son düzenlemeyle açıklama kavuştu. Belgesiz taşımacılıkla ilgili biz de mevzuatla ilgili denetimlerimizi arttırdık. Daha önce de denetimlere devam ediyorduk. 2018 yılı başından bugüne kadar Denetlemelerde 10 bin 213 araca 30 milyon 200 bin lira civarında ceza taahhuk ettirildi. Mevzuatın vermiş olduğu yetkileri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahada bütün arkadaşlarımız denetimde. Turizm belgesi ile taşıyanlar dahil olmak üzere "korsan" denilen vatandaş arasında belgesiz, yetkisiz taşımacılığın tüm çeşitleriyle mücadele yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Uysal ise UBER ile ilgili olarak, "UKOME olarak aldığımız bir karar vardı. Turizm belgesi olan araçların korsan taksi, UBER taşımacılığına yönelirse belgelerinin iptal edilmesiyle ilgili bir kararımız vardı. 7 yolcu ve 12 saat öncesinden bunun bildirim şartını UKOME'den görüşülmüştü. Turizmciler ise "Ola ki yedinin altında bir aile gelse onları alamayacak mıyız"dediler. Bu durumda sıkıntı olacak bir durumdu. Öyle olunca yedi sayısının kaldırdık. 12 saat şartı ise İstanbul özellikle turizm açısında çok hareketli. Turist üç saat öncesinden karar verdi. Bir saatlik mesafeden geldi diyelim. Böyle bir durumda gidip havalimanından alınamayacak mı? Son aldığımız bu karar "UBER'e tekrar yol açıldı "gibi algılanmasın. Turizm taşıma belgesi ile UBER taşımacılığı tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek. Sadece turizmcilerini yaşamış olduğu sıkıntıları giderme adına orada sayı ve saat konusunda sınırlamaları kaldırmış olduk. Turizm taşıma belgesi UBER taşıma korsan taşımaya müsaade edilmeyecek. Turizm taşıma belgesi varsa sadece bunu yapacak" dedi. İHA

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Şimşek'ten özel sektöre maaş zammı uyarısıŞimşek'ten özel sektöre maaş zammı uyarısı
Nüfusu 150 binden 1,5 milyona çıkacakNüfusu 150 binden 1,5 milyona çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UBER taksi istabul valisi

En Çok Okunan Haberler

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin en uzun tüneli açılıyor

Türkiye'nin en uzun tüneli açılıyor

Şimşek'ten özel sektöre maaş zammı uyarısı

Şimşek'ten özel sektöre maaş zammı uyarısı

Nüfusu 150 binden 1,5 milyona çıkacak

Nüfusu 150 binden 1,5 milyona çıkacak

Tebriz-Van seferi 18 Haziran'da başlıyor

Tebriz-Van seferi 18 Haziran'da başlıyor

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.