Van’da ekmeğe ve çaya zam geldi.Yapılan zamla birlikte daha önce 1 TL olan 210 gram ekmek 1 lira 25 kuruş, 1 TL olan 1 bardak çay ise 1,5 TL oldu.

Açıklamalarda bulunan İsa Berge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı odaların talebi üzerine oluşturulan komisyon marifetiyle yeni rayiç fiyatlarının belirlendiğini söyledi. Komisyonun yaşanan ekonomik dalgalanmadan kaynaklı gelen zamları dikkate alarak talebi değerlendirdiğini vurgulayan Berge, “Kira, elektrik, su ve doğalgaza gelen zamların yanı sıra esnafımızın aldığı ürünlere yapılan zamlar da ortadadır. Giderleri artan esnafın zor durumunu gözeten komisyon da bu zamları dikkate alarak yeni fiyatları belirlemiştir” dedi.

KAYNAK:İHA



