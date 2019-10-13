Van'da İranlı mühendis 3 boyutlu hologram cihazı üretti

Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin Euro'luk 'Van İŞGEM büyüyor' projesi hayata geçirildi. Projeyle yeni 30 modern iş yeri yapıldı. Van İŞGEM'de, özellikle yabancı girişimciler rağbet göstermeye başladı. Bu girişimcilerden İranlı Rouzbeh Jafari tarafından 3 boyutlu hologram cihazı üretildi. Bir yıllık altyapı çalışmalarının ardından cihaz, seri olarak üretilmeye başlandı.

'ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI'



Elektrik Elektronik Mühendisi Jafari, "Bu cihazı çok farklı yerlerde kullanabiliriz. En çok tanıtımda, müzelerde ve eğitim sektörleri gibi yerlerde kullanılabiliyor. Dünyada kullanılan bir cihazdır. Fakat biz bunu akıllı olarak cep telefonuna bağlantı yaparak bazı hizmetleri de müşterilere verebiliyoruz. Bu cihaza yeni bir şey kurduk. Farklı kataloglar veya bilgiler yüklenip, buradan vatandaşlar indirebilirler. Yaklaşık bir yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz ve çalışmalarımız tamamlandı. Artık seri üretime geçtik. İstanbul ve Ankara gibi illerle çalışıyoruz. Türkiye, bu cihazı ithal ediyor. Avrupa'dan gelen cihazların maliyetleri çok yüksek. Biz maliyeti çok aza indiriyoruz. Biz sipariş verenler için tam da onların istediği şekilde yapıyoruz. Şu anda kozmetik, inşaat sektörü, devlet kurumları için yapıyoruz. Amacımız bu cihazı daha da geliştirip Avrupa'ya, dünyaya ihraç etmek." diye konuştu.