Van'ı festival heyecanı sardı

Van Valiliği öncülüğünde 15- 29 Mart tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında, tatil döneminde Van'a gelen İranlıları daha uzun süre kentte tutmak amacıyla çeşitli etkinlikler, indirim kampanyaları ve eğlence programları planlandı.

13 günlük tatil esnafa 'can suyu' olacak

Komşu ülkeden turistlerin kente gelmesi için bastırılan binlerce Farsça el kitabı, İngilizce-Farsça el ilanı ve afişler İranlılara dağıtılırken, Tahran'da düzenlenen fuarda da festivalin tanıtımı yapıldı. İranlı turistlerin alışverişlerini rahatlıkla yapmaları ve iletişim sorunu yaşamamaları için Van Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği tarafından Farsça ve İngilizce dil kursu açıldı. Kentte valilik, büyükşehir belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle açılan Turizm Danışma Ofisi de turistlerin taleplerini ve şikayetlerini ilgili birimlere iletecek. Festival sayesinde Van'a gelmesi beklenen binlerce İranlı turistin yapacakları alışveriş, esnafa "can suyu" olacak.

'TÜRKİYE-İRAN SINIRI DOSTLUK KARDEŞLİK SINIRIDIR' Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sojad Soltanzadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerini artırmak istediklerini söyledi. Van'da yaptığı görüşmelerde yetkililerin gösterdiği ilginin kendisine büyük enerji verdiğini, iki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesi için çaba göstereceklerini belirten Soltanzadeh, şöyle devam etti: "Yaklaşık 500 yıldır Türkiye İran sınırı dostluk ve kardeşlik sınırıdır. Bu tarihi ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha güçlü olmasını sağlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye zorluk dönemi arkadaşlarıdır. Türkiye ABD'nin haksız yaptığı yaptırımlarda İran'ın yanında yer almıştır. Biz de zor dönemlerde Türkiye'nin yanında olduk. 15 Temmuz darbe girişimi de buna örneklerden biridir. İki ülkenin ekonomik iş birliği liderlerimizin yaptığı görüşmeler neticesinde gelecek adına hedeflenmiştir. Bu ciddi bir iradedir ve liderlerimiz bunu takip ediyor. Komşu iller arasında bu ilişkilerin güçlü şekilde devam etmesi gerekiyor."

Soltanzadeh, İran ile Türkiye arasındaki 560 kilometrelik sınırın 300 kilometresinin Van'ı kapsadığını ve Kapıköy-Razi Sınır Kapısı'nın da önemli bir bağlantı noktası olduğunu vurguladı. Sınır kapısının modernize edilmesini mutlulukla karşıladıklarını, çok güzel bir çalışmanın yapıldığını kaydeden Soltanzadeh, şöyle dedi: "Geçmiş günlerde İran ziyaretimde de gündeme geldi. İran tarafında yakın zamanda modernize edilmiş yeni bir sınır kapısı yapılması planlanmaktadır. Cumhurbaşkanlarımızın planladığı 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için sınır kapılarımızı modernize ederek aktif şekilde kullanmamız gerekmektedir. Kapıköy-Razi Sınır Kapısı'nın iki ülkenin menfaatlerini tatmin edecek şekilde kullanılacağına inanıyorum." İranlıların tatil dönemlerinde Türkiye'yi seçmelerinden memnuniyet duyduklarını aktaran Soltanzadeh, aynı şekilde Türklerin de İran'a gelerek 7 bin yıllık medeniyeti tanımalarını, doğal ve tarihi güzelliklerini görmelerini istedi. İki ülke insanlarının birbirlerini az tanıdığını, Türklerin İran'ı batı medyasının yansıttığı yönleriyle bildiğini ifade eden Soltanzadeh, "Karşılıklı gidip gelmeleri güçlü şekilde pekiştirmek istiyoruz. Bu insanların İran'ı daha iyi tanımalarını sağlayacaktır." dedi.

ESNAFA VE VATANDAŞLARA FARSÇA KURSU Her yıl binlerce İranlının geldiği Van'da, turistlerin iletişim konusunda yaşadığı sıkıntıyı gidermek amacıyla esnaf ve vatandaşlara yönelik Farsça ve İngilizce dil kursu başlatıldı. Van Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği (ESOB) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle başlatılan kurslar sayesinde hizmet sektöründe çalışanların İranlı turistlerle daha kolay iletişim kurmaları sağlanacak. ESOB Başkanı İsa Berge, bu yıl beşincisi düzenlenen festivali desteklediklerini, kentteki esnafın ticaret yapabileceği alanların çoğaltılması gerektiğini aktardı.

Festivalin ekonomik olarak Van'a canlılık kazandırdığını vurgulayan Berge, şunları kaydetti: "Özellikle İranlı misafirleri Van denizine yönlendirmek amacıyla bazı etkinliklerin düzenlenmesi ve ürünlerdeki indirimlerin cazip hale gelmesi gerekiyor. ESOB olarak yaklaşan nevruzu dikkate alarak Farsça ve İngilizce kursu düzenledik. Bu proje İranlı misafirlerin esnafla iletişim kurmasına katkı sunacak. Esnafımıza düşen, misafirlerimizin ağırlanmasında dikkatli davranmalarıdır. Kapıköy Sınır Kapısı modernizasyonu yapıldı. Şu anda kapıdan günlük ortalama 2 bin 500 kişi giriş-çıkış yapıyor. Bu önemli bir rakamdır. Festival döneminde bize düşen gelen misafirlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır. Bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğiz."