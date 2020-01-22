Van'da 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılanacak RES kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ekim ayında teşvik belgesi verilen Ares Elektrik Üretim AŞ, 242 milyon 25 bin 546 liralık yatırımla Gevaş ilçesindeki Balaban mevkisinde kuracağı RES'le rüzgardan elektrik enerjisi üretecek.

MESUT VAROL - Van'ın Gevaş ilçesinde 242 milyon 25 bin 546 liralık yatırımla yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanabileceği rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulması için çalışma başlatıldı.

- "İlk kez bir firma bölgemizde çalışma yapıyor"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, Van'ın güneş enerjisinin yanında rüzgar enerjisinin de değerlendirildiği bir kent haline geldiğini söyledi.

Kentin rüzgar enerjisinde iyi bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Bilmez, "Rüzgar enerjisiyle ilgili ilk kez bir firma bölgemizde çalışma yapıyor. Teşvik belgesini de aldı. İnşallah en kısa zamanda faaliyete geçer. Hem güneş hem de rüzgar enerjisi sektörlerinde çalışan tüm yatırımcılar kentimizin bu potansiyelinden haberdar. Bir çok firma üretim için bizimle irtibat halinde. Bu çalışmalarla ülke ekonomisine ciddi anlamda değer katan bir kent olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- 50 bin hanenin günlük enerji ihtiyacı karşılanabilecek

Firmanın şantiye şefi Serdar Ekser ise bölgede uzun süredir sürdürdükleri rüzgar ölçümlerini tamamladıklarını ve santralin kurulması için çalışmaya başladıklarını söyledi.

Projenin hayata geçireceği alana 17 kilometrelik bağlantı yolu açtıklarını, şantiye sahası, türbinlerin kurulacağı alanları ve yollarını belirlediklerini anlatan Ekser, şunları kaydetti: