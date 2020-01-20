Van'da atıl durumdaki tekstil makineleriyle kalifiye eleman yetiştirilecek

Van'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen proje ile atıl durumdaki tekstil makineleri değerlendirilerek kalifiye elemanlar yetiştirilecek.

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) yürüttüğü 1 milyon 200 bin lira bütçeli "Tekstilde Nitelik İş Birliği ile Gelişiyor" projesinin imza töreni Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projenin kentin ekonomisine büyük bir katkı sunacağını söyledi.

Proje bütçesinin 1 milyon 80 bin lirasının hibe olduğunu aktaran Bilmez, kent için önem taşıyan projenin hazırlanmasında emek harcayan Van TSO ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) teşekkür etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise projeyle atıl durumdaki tekstil makinelerinin ara elaman yetiştirilmesi için kullanılacağını belirtti.

Daha önce Avrupa Birliği desteğiyle Çaldıran Derneği ve Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odasının katkısıyla yürüttükleri proje kapsamında alınan makinelerin bulunduğunu anlatan Takva, şöyle konuştu: