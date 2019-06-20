FİNANS

Vangölü Ekspresine yoğun ilgi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.06.2019 09:54 | Son Güncelleme

Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, yolcularına benzersiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor. Farklı illerden ekspresle Muş Garı'na gelen yolcular, ilk önce Muş Ovası'nın doğal güzellikleriyle karşılaşıyor 7’den 70’e her kesimin gözdesi haline gelen Vangölü Ekspresi, kış aylarında olduğu gibi yaz mevsiminde de oldukça ilgi görüyor.

Vangölü Ekspresine yoğun ilgi

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Vangölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizmine de büyük katkı sağlıyor. Farklı illerden ekspresle Muş Garı'na gelen yolcular, ilk önce Muş Ovası'nın doğal güzellikleriyle karşılaşıyor 7’den 70’e her kesimin gözdesi haline gelen Vangölü Ekspresi, kış aylarında olduğu gibi yaz mevsiminde de oldukça ilgi görüyor.

AW733668_03

Yolcular Bitlis'te yemyeşil tabiatın yanı sıra önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağı ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor. Doğayla iç içe yaptıkları seyahat boyunca karşılaştıkları yerleşim yerlerinin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını da çeken vatandaşlar, hem tavsiye üzerine hem yataklı olduğu için hem de merak ettikleri için Vangölü Ekspresini seçtiklerini söyledi.

Ankara’dan Bitlis’e ailesini görmek için yola çıkan Sevil Koç, trenle çocukları ile beraber kaliteli bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

AW733668_01

Ağrı’da öğretmen olan kuzenini görmeye gittiğini belirten Zeynep Ünal, trenin uçaktan ve otobüsten daha rahat ve konforlu, bir o kadar da zevkli olduğunu söyledi.

Van’daki kardeşinin yanına giden Afyonlu Fevzi Bozkurt ise arabasının olduğunu ama treni tercih ettiğini ifade etti. Bozkurt, ailesi ile beraber uzun yollarda yorgunluktan dolayı yataklı vagonlarda uyumak için treni tercih ettiklerini söyledi.

KAYNAK:İHA


Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntüSırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
İş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destekİş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destek
Fed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara-Tatvan Vangölü Ekspresi seyahat

En Çok Okunan Haberler

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Kritik karar sonrası dolar güne nasıl başladı?

Kritik karar sonrası dolar güne nasıl başladı?

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destek

İş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destek

Son dakika...Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Mobilyacılar KDV'nin yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor

Mobilyacılar KDV'nin yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor

Emirates Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor! Emirates Havayolları kabin görevlisi başvuru şartları

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Hazineden altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazineden altına dayalı kira sertifikası ihracı

Yerli patates cinsi 'Nahita' görücüye çıktı

Yerli patates cinsi 'Nahita' görücüye çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.