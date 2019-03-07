FİNANS

'Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma' uygulaması başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

“Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma” sloganı ile başlatılan son yenilik ile yolcu vapuru ve yolcu motoru kullanarak İzmit merkeze gelen vatandaşlar, artık İzmit merkezden tramvaya ücretsiz aktarmalı olarak seyahat edebilecek.

'Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma' uygulaması başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen toplu taşıma hizmetleri tarafından her gün geliştirilen projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Şehir içi ulaşımda Kocaelili vatandaşların daha sık seferler ile daha hızlı ulaşım amacıyla ücretsiz aktarma seferlerine en son Alikahya bölgesinden tramvaya ücretsiz aktarma hatları Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş ve 55 numaralı Kooperatif ile protokol imzalanmıştı. Vatandaşların memnuniyet yönünde oluşan geri dönüşümlerle yapılan yeni çalışmalar sonucunda ücretsiz tramvay aktarmalı bir proje daha faaliyete geçecek.

“Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma” sloganı ile başlatılacak yeni uygulama ile İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nde inen yolcular, 2 saatlik bir zaman içerisinde Fevziye Camii aktarma noktasında Akçaray’a hiçbir ilave ücret ödemeden binebilecek. Buna göre, yolcu vapuru ve yolcu motoruna binerken ödemiş oldukları 3,30 TL ücret sonrasında, aktarma noktasından tramvaya binişlerinde ek bir ücret ödemeyecekler. Söz konusu uygulama indirimli ve öğrenci kartı ile binişler için de geçerli olacak. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tramvay vapur

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