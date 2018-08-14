FİNANS

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuklarını belirterek, "Yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, yeni destek programıyla cari açığı azaltacak, katma değer yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Reel sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ile üniversite-sanayi iş birliği mekanizmalarını, teknoloji tabanlı girişimciliği ve erken aşama girişimlerini destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığında (TEYDEB) sistem değişikliğine gidildiğini belirten Varank, 10 ayrı destek programının sadeleştirildiğini ve "TEYDEB 2.0" adıyla yeni bir destek programı hazırlandığını aktardı.

Varank, sistem değişikliği ve yeni açılan çağrılar hakkında bilgi verdi, TEYDEB'in kuruluşundan 2017 yılına kadarki 23 yılda yaklaşık 10 bin proje için toplam 8,3 milyar liralık destek sağladığını ve bu desteklerle 15 milyar liralık Ar-Ge hacmi oluşturulduğunu ifade etti. Varank, teknoloji tabanlı girişimcilere yönelik teknogirişim desteği kapsamında ise yaklaşık 16 bin iş fikri başvurusu alındığını, 77 milyon liralık hibe destekle 958 girişimcinin firmalarını kurduğunu bildirdi.

YERLİ ÜRETİM İÇİN AR-GE DESTEĞİ

TEYDEB'in yıllar içinde destek programlarının sayısını artırdığına işaret eden Varank, esnek ve yalın bir süreç sağlamak amacıyla mevzuatları ayrı ayrı tanımlı 10 farklı destek programının iki başlık altında toplandığını kaydetti.

Varank, Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olarak sadeleştirilen bu yeni destek sistemine "TEYDEB 2.0" adının verildiğini belirterek, yeni destek programına ilişkin şu bilgileri verdi:

"1 Ağustos itibarıyla SADE kapsamında açılan çağrıya başvuracak projeler için 200 milyon lira bütçe ayrıldı. Yıl sonuna kadar sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni çağrılar açacağız. Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1,2 milyar lira kullandıracağız. TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak veya katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceğiz. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ürün ve teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesine destek vereceğiz. Bu yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Buradan bütün sanayicilerimize, girişimcilerimize çağrıda bulunmak istiyorum; yeni fikri olanlar ve yeni ürün geliştirmek isteyenlere her türlü desteği vermeye hazırız."

Varank, kamu-üniversite-sanayi iş birliğini oluşturmaya ve özellikle teknoloji tabanlı girişimci ve KOBİ'lere iş geliştirme ve yenilik alanlarında mentorlük sağlamaya yönelik kolaylaştırıcı destekleri de hayata geçireceklerini açıkladı.
Bu arada, Bakan Varank'ın açıkladığı TEYDEB 2.0 için ilk çağrı duyurusu yapıldı. Söz konusu çağrıya 31 Aralık 2018'e kadar başvuru yapılabilecek. Proje başvuruları ziyaretli hakemlik ile değerlendirilecek. Başvurular alındıkça, 31 Aralık beklenmeden değerlendirme süreci başlayacak.

AA

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Bakan Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
çalışan ASGARİ ÜCRETLİ ye ne zaman destek olacak sanayiciler aldığı desteği asgari ücretle çalışanlara yansıtmıyor 12 saat çalıştırıp 7,5 saat çalıştı diye sisteme giriyor maddi manevi psikolojik baskı uyguluyor SOSYAL ADALET için ASGARİ ÜCRETLİLER yoksulluk değil açlık sınırının altında eziliyor
millet demiyo kü.Kimin parasını kime veriyorsun.Babalarının çiftliği olmuş memleket.
Fakire yardım, zengine destek, orta halli kendi yağında kavrulsun
mağaşımız 6 ayda yarı yarıya düştü bir destekte bize verin
Yapmayın ya betona gömün bence yine.Özelliklede yakın çevrelerinize verin ihaleleri sizde kazanın bizde kalkınalım
Fabrikayı devlet kuracak işletmeye başlayıp blançosunu halka açacak ve satacak. Şu koşullarda kimse fabrika kurma riskine girmez. İnsanlar riskten uzak duruyor.
bakanlar başkanlar bize dolardan eurodan altından dövizden krizden müjde versin
sanayicilere destek varda küçük esnafa yok mu küçük esnaf şimdiden gelen zamlarla iyice iş yapamaz duruma geldi? küçük esnafı işletmeleri korumak içinde bir yıllığına vergidden muaf tutabilirsiniz yada esnafa önünü acacak bir programda düşünebilirsiniz
gelsin .. suriyeliler acından ölcek
tosyalı gama enka cengiz ins vs. 10 şirket vardır
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