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  4. Varank:"İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin altında, ülke risk primi azalıyor"

Varank:"İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin altında, ülke risk primi azalıyor"

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Varank:"İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin altında, ülke risk primi azalıyor"


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Anahtar Kelimeler:
flaş, sanayi üretimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

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