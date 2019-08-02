Varlık barışı için başvuru süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin varlık barışı uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemeyle, yurt içinde bulunan ancak ilgili kayıtlarda yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine de imkan sağlanacak.

Buna göre, yurt dışında bulunan varlıklarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Bildirime konu edilecek varlıkların, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmayacak.