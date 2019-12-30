Varlık Barışı'nda süre 6 ay uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi için tanınan ve yıl sonunda sona erecek süre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 90'ıncı maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan sürelerin bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir.



