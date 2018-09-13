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Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayı milli bir görev saydıkları kurumdan maaş almamaya karar verdi

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayı milli bir görev saydıkları kurumdan maaş almamayı kararlaştırdı.

Türkiye Varlık Fonu, yapısı ve işleyişine ilişkin esaslarda yapılan değişikliğin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıya, başkan vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yönetim kurulu üyeleri Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez katıldı.

Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayı milli bir vazife gördükleri Türkiye Varlık Fonu’ndan maaş almamaya karar verdi.

Varlık fonu kalkınmayı hızlandıracak

Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Söz konusu kararla şirketin Genel Müdürlüğü görevine ise Zafer Sönmez getirildi.

Türkiye Varlık Fonu, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek ve stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu.

Fon ile reel sektör yatırımlarına ve stratejik öneme sahip şirketlere finansman sağlanarak kalkınmanın hızlandırılması, yüksek ve sürdürülebilir büyüme yakalanması ve ekonomik istikrarın önünün açılması amaçlanıyor. AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye varlık fonu maaş Görev

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
maaş alın sonra cok güceniriz
Kümese bekçi olarak işe başlayan Tilki ne maaş istiyorsun sorusu üzerine girdiği gülme krizi halen devam ediyormuş.
alacagı maaş bir akşam yemeğine denk geldigi için milli görev ayagına olmasa da olur diyolar.
yapmayın yaw bizde yedik göstermelik şeyler ucuz işler bunlar maaş almıyacakmış ihtiyacınmı var ben asgari üçret alıyorum 1603 tl yani 250$ yani 200€ ne olacak sonumuz
Valla gözlerimiz yaşardı .anlatamam
yerinde bir karar olmus
şaka gibi... milletle dalga geçmeyin bari!!!
Aman ne büyük özveri.Zaten orada olmamanız gerekiyor. (siz c.baskani ve bakansiniz.Bir de bunun edebiyatını yapıyorsunuz. )Devlet çalışanı tek maaş alır.
duygulandım
Maaş almalarına gerek yok zaten malı götürüyorlar :)))
resmen milletin aklıyla dalga geçiyorlar....
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