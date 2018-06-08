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'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2018 10:13 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük otomobil ve motosiklet aydınlatma ve elektrik aksam üreticilerinden biri olan Varroc, Türk şirketi Sa-Ba Endüstriyel Ürünler İmalat adlı şirketin tamamını almak için masaya oturdu.

'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

Son dönemde Türk otomotiv sanayisinde Hintli şirketlerin ağırlığı giderek artıyor. Geçen yıl dünyanın en büyük traktör üreticilerinden Hindistan merkezli Mahindra & Mahindra’nın önce ocak ayında Hisarlar Makine’nın yüzde 75’ini 71 milyon liraya almasının ardından Erkunt Traktör’ün de yüzde 100’ünü 76 milyon dolara bünyesine katması sektörde büyük yankı uyandırmıştı. İşte şimdi yine otomotiv sanayisinde bir satın alma daha gerçekleşiyor. Bu kez alan Mahindra değil, onun en önemli tedarikçisi Varroc Group. Dünyanın en büyük otomobil ve motosiklet aydınlatma ve elektrik aksam üreticilerinden biri olan Varroc, Türk şirketi Sa-Ba Endüstriyel Ürünler İmalat adlı şirketin tamamını almak için masaya oturdu. Anlaşma sağlanırsa Hintli dev Varroc Group, Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan’da da üretim yapan sektörünün öncü markalarından Sa-Ba’nın yüzde 100’ünü bünyesine katacak.

3 kıtada 46 tesisi var

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre; 1990 yılında Tarang Jain tarafından Hindistan’ın Maharashtra kentinde kurulan Varroc’un 3 kıtada 10 ülkede 46 üretim tesisi bulunuyor. Bu tesislerin 35’i üretim geri kalan 11’i ise mühendislik ve Ar-Ge üzerinde. Önceleri polimer işiyle başlayan şirket ardından elektrik ve metalik aksam konusunda da hızla büyüdü ve 2001’de Japon Mitsuba ile ortak üretim kararı aldı. IMES’in Polonya ve İtalya tesislerini bünyesine katarak büyüyen Hintli dev, kuruluşunun 22’nci yılında yani 2012’de 1 milyar dolarlık ciro sınırını geçti. Mahindra’nın yanı sıra Yamaha, Volvo gibi markalarla da çalışan şirket, ABD ve Avrupa’da otomotiv aydınlatma konusunda öncü bir üretici. Şirketin tesislerin olduğu yerler arasında Fransa, ABD, Meksika, Almanya, Çin, Vietnam gibi ülkeler dikkati çekiyor.

Bulgaristan’da da fabrika açtı

Hintli Varroc’un satın almak için görüştüğü Sa-Ba ise 42 yıllık bir geçmişe sahip. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Mahmut Özlü’nün yaptığı şirket sinyal başta olmak üzere ana endüstrilere plastik esaslı mamul ve yarı mamul ile aydınlatma ekipmanları üretiyor. Otomotiv endüstrisine yönelik çalışan şirketin Trailight adlı bir markası var. Geçen yıl ilk yurtdışı üretimini Bulgaristan’a yapan firmanın Dimitrovgrad kentinde 30 bin metrekarelik bir alana sahip fabrikası bulunuyor. Sa-Ba, Iveco, Ford, Renault, Skoda, Audi, VW, Aston martin gibi devlerle çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi hint devi birleşme ve satın alma

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