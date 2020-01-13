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  4. Varto'da kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor

Varto'da kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

Muş'un Varto ilçesinde 34 yaşındaki Mazlum Tuğrul, 30 büyükbaş hayvanını satarak kurduğu kaz çiftliğinde yetiştirdiği mast cinsi kazları, siparişle birçok yere gönderiyor.

Bir banka müdürünün tavsiyesi üzerine 2 yıl önce büyükbaş hayvanlarını satan Tuğrul, 3 bin mast cinsi kaz yavrusu alarak ilçeye bağlı Üçbulak köyünde çiftlik kurdu.

Kısa sürede büyüyen kazları satan, kuluçka makinesine bıraktığı yumurtalardan çıkan civcivleri de yetiştiren Tuğrul, gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Tuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvanlara göre daha masrafsız, zahmetsiz olan kaz yetiştiriciliğinin aynı zamanda daha karlı olduğunu söyledi.

Çayır ve derelerde organik beslenen kazları başta Kars olmak üzere bir çok ile sattığını belirten Tuğrul, çiftliğini büyüterek sadece etinden değil, tüy ve ciğerinden de yararlanmak istediğini kaydetti. Tuğrul, "Avrupa ülkelerinde kaz tüyü ve ciğeri çok değerli. Devlet teşviklerinden faydalanarak çiftliğimi büyütmeyi, bu işi daha profesyonel yaparak ülke ekonomisine kaktı sunmayı amaçlıyorum. Kazın tanesini 100-180 lira arasında satıyoruz." dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
muş varto, mast cinsi kaz,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tebrik ederim.Bizim böyle girişimcilere ihtiyacımız var.Devlet versin,ben yatayım anlayışını ancak böyle gençler kırar.Ancak devletin de bunlara destek çıkması elzem.
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