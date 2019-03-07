Vatandaş 5 aydır aralıksız dolar alıyor

TCMB verilerine göre 1 Mart ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 700 milyon dolar artışla 103.56 milyar dolar oldu ve 29 Nisan 2016'da görülen 104.1 milyar dolarlık tarihi zirveye daha da yaklaştı.

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 21 haftada döviz birikimlerinde kesintisiz artırdılar.

TCMB verilere göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralık artış yaşandığı bu dönemde 13.8 milyar dolar yükseldi.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Bankacılar lokallerin döviz birikimlerinin dolarizasyon nedeniyle önemli bir dezavantaj olduğunu belirtseler de bir diğer taraftan ise birikimlerin TCMB rezervlerini de aşmış olması ise olası kur şoklarında önemli bir tampon olarak görev yapmasına neden oluyor.

Kurumsalların da dahil edildiğinde yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 1 Mart ile biten haftada yaklaşık 1 milyar dolar artışla 170.97 milyar dolara yükseldi. Kurumsallarda 1 Mart haftasında yaklaşık 350 milyon dolar artışla 67.41 milyar dolara yükseliş görüldü.

KAYNAK:RUETERS

