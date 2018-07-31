Vatandaş akın etti! Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti.

Saatler öncesinden vergi dairesi binasına gelip sıra numarası alan yüzlerce vatandaş, sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı. Bu nedenle vergi dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade etti.

7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak. AA

Vergi borç sorgulaması hangi ekran üzerinden yapılabilir 2018 Vergi borcu ödeme için internetten başvuru nasıl yapılır, sorularının yanıtı ve son dakika bilgiler haberin devamında...

VERGİ BORCU SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı E Devlet işbirliği ile Vergi Borcu Sorgulama hizmeti verilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresinden E Devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile sorgulama yaparak vergi borçlarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SMS İLE BORÇ SORGULAMA

Vergi borçları için cep telefonunuzu kullanarak da sorgulama yapabilirsiniz. SMS'le sorgulama için; BORC boşluk T.C KİMLİK NUMARASI boşluk ANNE KIZLIK SOYADININ İLK 2 HARFİ yazıp 1189 a mesaj atmanız yeterli.