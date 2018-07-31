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Vatandaş akın etti! Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinin bugün itibariyle sona ermesi nedeniyle vergi dairelerinde yoğunluk yaşanıyor.Vergi daireleri 23.59’a kadar açık olacak. Vergi borç sorgulaması hangi ekran üzerinden yapılabilir 2018 Vergi borcu ödeme için internetten başvuru nasıl yapılır, sorularının yanıtı ve son dakika bilgiler haberin devamında...

Vatandaş akın etti! Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti.

Saatler öncesinden vergi dairesi binasına gelip sıra numarası alan yüzlerce vatandaş, sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı. Bu nedenle vergi dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade etti.

7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak. AA

Vergi borç sorgulaması hangi ekran üzerinden yapılabilir 2018 Vergi borcu ödeme için internetten başvuru nasıl yapılır, sorularının yanıtı ve son dakika bilgiler haberin devamında...

VERGİ BORCU SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı E Devlet işbirliği ile Vergi Borcu Sorgulama hizmeti verilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresinden E Devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile sorgulama yaparak vergi borçlarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SMS İLE BORÇ SORGULAMA

Vergi borçları için cep telefonunuzu kullanarak da sorgulama yapabilirsiniz. SMS'le sorgulama için; BORC boşluk T.C KİMLİK NUMARASI boşluk ANNE KIZLIK SOYADININ İLK 2 HARFİ yazıp 1189 a mesaj atmanız yeterli.

VERGİ BORCU İÇİN NEREYE ÖDEME YAPILIR?

Vergi borcu olanlar internetten vergi borcu ödeme nereye yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Vergi dairelerine vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu kanun ile:
– 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
– Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
– Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
– Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
– Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
– Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
– İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
– Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
– Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
– İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
– Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
– Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
– Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
– Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
– Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

YAPILANDIRMADA ÖDEMELER VE TAKSİTLER NASIL OLACAK?

Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının ise 31 Ağustos öncesi ödenmesi gerekiyor.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak. Ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizim türk insanı hep en son güne kalır. 3 aydır akılları neredeydi.. bugun eyvah diyip kuyrukda eziyet cekiyorlar.
son güne kalan insanlara gülüyorum
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