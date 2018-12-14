“Vatandaş gram altında 250 lirayı bekliyor”

“Ons fiyatlarındaki bu kıpırdanmanın diğer önemli küresel nedenlerinden biri de kuşkusuz ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tutumu. Fed’in faiz artırımı konusundaki şahin tavrından yavaş yavaş uzaklaşması ve güvercin özellikler sergilemesi de küresel alanda altının güçlenmesini destekliyor. Bu anlamda, Fed’in 18-19 Aralık’ta yapacağı toplantıdan faiz artırım kararı çıksa bile Fed'in Trump Yönetimi’nin de baskısıyla 2019 yılının ilk çeyreğinde faizi artırmak yerine bekle-gör politikasına yöneleceğini söylemek mümkün.

Altını yurt dışında hareketlendiren bir diğer sebep ise merkez bankalarının altın stoklama yönündeki politikalarına devam etmesidir. Altının ons fiyatı 1,240- 1,245 seviyelerinde bir süre daha kalıcı olması durumunda yukarı doğru hareketlerin devamını görebiliriz. Belki o zaman ons fiyatlarında 1,260 ve 1,270 seviyeleri test edilebilir. Ancak, son yıllarda dünya siyaset ve ekonomisinin dalgalı ve istikrarsız seyri göz önünde tutulduğunda ise tersi bir tablo da görebiliriz altın fiyatlarında”

'VATANDAŞ BEKLEMEDE'

Atayık, yurt içi gram altın fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

“Altının onsu yurt dışında değer kazanırken yurt içinde de doların uzun bir süredir 5,30-5,40 TL fiyat aralıklarında gidip geldiğini, 5,13 TL’yi görmesine rağmen 5 TL’nin altına düşmediğini gözlemliyoruz. Tablo, bu olunca altının gram fiyatı 215-214 TL’ye çıkmasına rağmen Kapalıçarşı ve semt kuyumcularında bir hareketlilik göremiyoruz. Bir kar realizasyonu şeklinde kuyumculara bir talep yok ne yazık ki…”

Altın sahiplerinin bir kısmının dövize yöneldiğini hatırlatan Atayık, “Hem altının, hem de doların belli bant aralıklarında sıkışmasının belki de en önemli nedenlerinden biri, daha önce altınını bozarak dövize yönelen yatırımcıların elindeki dövizi bozmak için doların 6 TL ve 6,5 TL seviyesine çıkmasını beklemesidir. Elinde altın bulunduran vatandaşlar ise ‘Altın iz bıraktığı seviyelere yeniden çıkar.’ sözüne uyarak kar realizasyonu için yeniden tarihi seviye olan gramın 250 TL fiyatına çıkmasını bekliyor diyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.