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Vatandaş tepki gösteriyor! Fiyatlar 3'e katlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2019 10:51 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve olumsuz hava koşulları pazar tezgahlarını vurdu. Tarladan çıkan ürün miktarının az olması fiyatları neredeyse 3'e katladı.

Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları en çok pazarları ve mahsulleri etkiledi. Pazarda biber 10-12, marul 4, soğan 7.5, patlıcan 12 liradan satılırken, sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazar esnafı öğle saatlerine kadar alıcı bulamıyor. Fiyatları gören vatandaşlar da ya yarım kilogram alıyor ya da sadece bakıp geçiyor.

Fiyatlar ne zaman normale dönecek?

Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarı esnaflarından Serkan Budak, pazardaki fiyat artışını hava koşullarından dolayı ürünlerin az olmasına bağladı. Budak, "Bu sene gerçekten mal kıtlığı var. İnanılmaz derecede mal bulmakta zorlanıyoruz. Özellikle esnaf olarak bunun üstesinden gelmek, şu son zamanlarda çok zor. Özellikle son aylarda güneydoğu tarafına; Adana, Mersin, Hatay tarafını inanılmaz derecede sel vs. doğal afet vurduğu için mal oralardan temin edemiyoruz artık. Bu da ister istemez tüketiciye çok pahalı bir şekilde yansıyor. Bunun yanı sıra turfanda dediniz domates, biber zaten kışın çok zor bunlar özellikle sera mahsulü onların fiyatları ister istemez yüksek ama biz yeşillik ürünlerinde bu sene inanılmaz derecede mal sıkıntısı, mal temin etmekte zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.

'Vatandaşlar bize tepki gösteriyor'

'Vatandaşlar bize tepki gösteriyor'
Pazarlarda fiyatların yükselmesi nedeniyle alışverişin oldukça azaldığını belirten Serkan Budak, “Ancak medyana gelen sorunu bizden kaynaklı değil. İster istemez tabi müşterilerden inanılmaz derecede tepki görüyoruz ama bu bizden kaynaklı bir durum değil. Bu tamamen başta da söylediğim gibi malın kıtlığından oluşan bir durum. Tüketiciden tabi ki tepki görmemiz, fiyatların yüksek olması yani biraz tepki gösteriyor. Sürüm yani satışlarımız inanılmaz derecede azaldı. Fiyat yüksekliğinden ötürü, talep azaldığından ötürü yani malın yokluğu bundan ötürü biz esnaf olarak çok yüksek fiyatlara ister istemez mal temin etmek zorunda kalıyoruz. Aldığımız malı da elimizden çıkarmak çok zor oluyor” dedi.

'PAZAR FİYATLARI 3'E KATLANDI'

'PAZAR FİYATLARI 3'E KATLANDI'
Pazarcı esnaflarından Süleyman Şahin ise pazarda satılan ürünlerin fiyatlarının eskiye göre neredeyse 3’e katlandığını belirterek, “Geçen sene hava şartları sıcak gidiyordu. Mevsim normallerine göre hava şartlarından dolayı bu şekilde yüksekti. Ama bu sene böyle değil. Biberleri 10 liraya da veriyoruz. 8 liraya da veriyoruz yeri geliyor aldığımızdan aşağıya da veriyoruz. Esnaflık bu, 2 gün satmadın mı o seni satar. Bu çürüyen mal yani duran bir şey değil. Saklama şansın hiç yok. Domatesin en fazla ömrü bir haftadır. Sen 15 gün domatesi saklarım dersen çöpe atarsın. Satılmadığı zaman işin içinden çıkamazsın zarar edersin yani. O yüzden bunlarla enflasyon ölçülmez” ifadelerini kullandı.

'FİYATLAR 15 GÜNE KADAR DÜZELİR'

'FİYATLAR 15 GÜNE KADAR DÜZELİR'
40 senedir pazarcılık yapan Emin Özkaya da kendi tecrübesine dayanarak, pazarlardaki fiyatların yüksekliğinin vatandaşlar tarafından genel olarak hükümete bağlandığını ancak bu durumun sadece doğal afetlerden kaynaklandığı dile getirdi. Emin Özkaya “Ben 40 yıllık pazarcıyım. Vatandaş fiyatlardan şikayetçi. Biz de pazarcı olarak fiyatlardan şikayetçiyiz. Şu şekilde şikayetçiyiz; pazarlara müşteri gelmez oldu, müşteri alışveriş yapamaz oldu. Bu fiyatların artışını, vatandaşlar bunu bazı resmi kurumlara bağlıyorlar. Hükûmete bağlıyorlar, belediyeye bağlıyorlar.
Bunun hükûmetle şununla bununla hiçbir alakası yok. Bu Cenab-ı Allah tarafından gelen felaketlerle ilgili. Bir taraf sel altında kalmış, bir tarafın seralarını hep sel götürmüş, bir tarafı su altında kalmış. Marul tarlaları, ıspanak tarlaları toplayamıyorlar, getiremiyorlar. Talep fazla talebi karşılayamıyor ürünler, karşılayamadığı için de fiyatlar artış gösteriyor. Yani artışlar bu sebepten oluyor, yoksa hükûmetle şununla bununla bir alakası yok bu artışların. Vatandaş bunu böyle bilsin yani. Olsa zaten ucuz verecekler, olmadığı için bu böyle oluyor.
Bir de yurt dışına şu an ihracat başladı onların artısı var, büyükşehirlerin artısı var. Bu artıları da bizler vatandaş olarak çekmek zorundayız yani. Bu fazla gitmez, 10-15 gün içerisinde fiyatlar gayet normale iner ve herkes rahatlıkla alışverişini yapabilir” diye konuştu. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
pazar tezgah soguk

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