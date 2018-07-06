Varlık barışında tarihi fırsat! Son tarih 31 Temmuz

Bozbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'ndan faydalanmak için başvuruların 18 Mayıs'ta başladığını hatırlatarak, kanunun devlete borcu olan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Kanun kapsamında vatandaşların SGK, vergi ve trafik cezalarının yapılandırabileceğini ifade eden Bozbıyık, "Vatandaşlarımız borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit yapabiliyor. Peşin ödemek isteyen vatandaşlara da çok cazip imkanlar sunuluyor. Vergi cezaları ve gecikme zamlarının tamamı siliniyor." diye konuştu.



Türkiye'de çok sayıda kişinin "yapılandırma kanunu" şansını değerlendirdiğini ifade eden Bozbıyık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kanun, devlete olan vergi borçları, çeşitli idari para cezaları, belediyelere olan atık su bedeli, su alacakları gibi bir takım borçlar ile sivil toplum örgütünün alacaklarından oluşmaktadır. Vergilerin de tümü neredeyse kapsam içine girmektedir. Trafik para cezaları ve karayolları kaçak geçiş ücretleri gibi borçlarında yeniden yapılandırma şansı doğmuştur. Ayrıca üniversite öğrencilerimizi de ilgilendiren kredi borçlarının yeniden yapılandırmasına şans tanımıştır. Bu borçlar 18 taksite kadar bölünebilir. Peşin ödeyen vatandaşlarımıza cazip imkanlar sunulmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 100 kişi kanundan faydalanmak için başvuru yaptı, 5,5 milyon vergi mükellefimiz var aktif olan, toplamda bize bir şekilde borcu olan yaklaşık 10 milyon kişi olduğunu görüyoruz. Bu anlamda ben vatandaşlarımıza tarihi fırsatı değerlendirmeleri için çağrı yapmak istiyorum."

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