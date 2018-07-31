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Vatandaşa kötü haber! Doğalgaza zam yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Artan petrol fiyatı ve döviz kurunun etkisiyle gaz ithalat fiyatının tüketici satış fiyatlarınnı üzerine çıktığını dile getiren GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, "Fiyatları etkilememesi mümkün değil. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bazı kararlar alınabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Vatandaşa kötü haber! Doğalgaza zam yolda

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, artan petrol fiyatı ve döviz kurunun etkisiyle gaz ithalat fiyatının, tüketici satış fiyatlarının üzerine çıktığını belirterek, "Brent petrol fiyatı geçen yıl temmuzda 50 dolar seviyelerindeydi. Bugün 74 dolar civarında seyrediyor. Bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artış söz konusu oldu. Bu fiyat oluşumunun doğalgaz fiyatlarını etkilememesi mümkün değil. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bazı kararlar alınabileceğini düşünüyorum." dedi.

Arslan, enerji sektöründeki gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devletin işleyişinde birçok değişikliği beraberinde getirdiğini ve bu kapsamda bakanlıklardaki yeniden yapılanma sürecinin de kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
İthalat kontratlarında fiyatlar petrole endeksli

Arslan, artan petrol fiyatları ve döviz kurunun etkisiyle doğalgaz ithalat fiyatının tüketici satış fiyatlarının üzerine çıktığını belirterek, gerçek maliyetlere yakın bir satış fiyatının oluşmasının şirketlerin mali yapılarının korunması açısından önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

İthalat kontratlarında fiyatın petrole endeksli olarak belirlendiğini hatırlatan Arslan, şunları söyledi:

"Global petrol fiyatları doğalgaz fiyatlarını belirgin şekilde etkiliyor. Brent petrol fiyatı geçen yıl temmuzda 50 dolar seviyelerindeydi. Bugün 74 dolar civarında seyrediyor. Bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artış söz konusu oldu. Bu fiyat oluşumunun doğalgaz fiyatlarını etkilememesi mümkün değil. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bazı kararlar alınabileceğini düşünüyorum. Piyasa şartlarında benzer tüketim profiline sahip tüketicilerin gruplanarak farklı fiyat uygulanması dünya uygulamalarında da kabul görmüş bir yöntem ancak kademelendirmenin doğalgazın hangi amaçla tüketildiğinden ziyade, tüketim miktarı ve doğalgaz kullanımındaki dengesizlik faktörüne göre belirlenmesi daha doğru bir yöntem olarak görünüyor. Dolayısıyla doğalgazda tüketim miktarına göre yeni kademelerin belirlenmesi objektif bir fiyat oluşumu için gerekli olabilir." AA

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doğalgaz petrol zam Gazbir

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yahu 1 $ 4.90 Lira olmuş ithal ediyoruz haliyle doğal gaz zamlanacak ne var bunda? Allah devletimizè zarar vermesin.
Seçim sonu döviz düşecek enflasyon düşecek diyenlerin şimdi sesinin çıkmadığı bir ülkede yaşıyoruz yazık bu gariban vatandaşa daha doğrusu kurunun yanında yanan yaşlara..
Sakın sakın geciktirmeyin.Hatta o zammı öyle bir yapın ki gaflettekileride uyandırsın.Zira herkesin uyanma ve uyandırılma şiddeti aynı değil.
Bu Millete hak
dolarmı artıyor yoksa paramızmı değer kaybediyor çözemedim yardımcı olun bana ltf
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