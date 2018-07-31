Vatandaşa kötü haber! Doğalgaza zam yolda

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, artan petrol fiyatı ve döviz kurunun etkisiyle gaz ithalat fiyatının, tüketici satış fiyatlarının üzerine çıktığını belirterek, "Brent petrol fiyatı geçen yıl temmuzda 50 dolar seviyelerindeydi. Bugün 74 dolar civarında seyrediyor. Bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artış söz konusu oldu. Bu fiyat oluşumunun doğalgaz fiyatlarını etkilememesi mümkün değil. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bazı kararlar alınabileceğini düşünüyorum." dedi.

Arslan, enerji sektöründeki gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devletin işleyişinde birçok değişikliği beraberinde getirdiğini ve bu kapsamda bakanlıklardaki yeniden yapılanma sürecinin de kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

İthalat kontratlarında fiyatlar petrole endeksli

Arslan, artan petrol fiyatları ve döviz kurunun etkisiyle doğalgaz ithalat fiyatının tüketici satış fiyatlarının üzerine çıktığını belirterek, gerçek maliyetlere yakın bir satış fiyatının oluşmasının şirketlerin mali yapılarının korunması açısından önemli bir faktör olduğunu vurguladı.