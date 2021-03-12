Vatandaşı mağdur edene 500 bin TL ceza

e-Ticaret platformlarında vatandaşları mağdur edenlere idari para cezası uygulamaya bugün itibari ile başlanacak. Kanun ile, ürünlerin güvenli

ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yükümlülüklerini belirlemek esasları dahilinde düzenlendi.

e-TİCARETE OLAN GÜVEN ARTACAK

E-ticaret ile ilgili bu yeni düzenlemeyi değerlendiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Hürriyet'e açıklama yaptı. Vatandaşı mağdur eden e-ticaret sektörü satıcılarına ciddi idari para cezaları uygulanacağını belirten Çevikoğlu bu cezaların 50 ve 500 bin lira arasında olabileceğini açıkladı.

Pandemi döneminde bu durumun yaşandığını belirten Çevikoğlu, 40'tan fazla satıcı hakkında işlem yapıldığını belirterek, bu uygulamayla e-ticarete olan güvenin artacağına işaret etti.



