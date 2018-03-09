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Vatandaşın yüzü güldü! Geçen yıl 6 lira olan domates 1,5 liraya düştü

09 Mart 2018 14:28

Kış aylarının olumsuz hava koşulları ve yurt dışına yapılan ihracat sebebiyle domatesin kilo fiyatı, bir dönem 6 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi ise domates pazar tezgahlarında 1 buçuk liradan satılıyor.

Vatandaşın yüzü güldü! Geçen yıl 6 lira olan domates 1,5 liraya düştü
Bir dönem 6 liraya kadar yükselen domatesin kilosu, bugünlerde pazar tezgahlarında 1 buçuk liradan satılıyor.
 
Kış aylarının olumsuz hava koşulları ve yurt dışına yapılan ihracat sebebiyle domatesin kilo fiyatı, bir dönem 6 liraya kadar çıkmıştı. Mart ayının başı itibariyle domates fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı.
 
Eskişehir’de uzun yıllardır pazarcılık yapan Halit Durmaz, domates fiyatlarında sert bir düşüş yaşandığını ve bu durumun hem kendilerini hem de müşteriyi memnun ettiğini dile getirdi. Satışların iyi seviyelerde olduğunu vurgulayan Durmaz, "Fiyatlar bir ara 6 liraya kadar çıktı. Şuan en makul seviyelerde. Müşteriler de durumdan çok memnun. Domates almak bir dönem hakikaten çok zordu. Yarım kilo alıp bırakıyorlardı. Şuan fiyatlar uygun seviyelere inince, satışlarımız da daha fazla olmaya başladı. Bizler de memnun oluyoruz bu durumdan" şeklinde konuştu.
 
"Nisanın başından itibaren fiyatlar yükselebilir"
 
Domates fiyatlarının nisan ayından itibaren yükselişe geçebileceğini belirten Halit Durmaz, konuyla ilgili şunları kaydetti:
 
"Fiyatlar şuan iyi ama böyle gitmesini öngörmüyoruz. Genellikle domates sektöründe nisan başından mayıs ortalarına kadar bir zamlanma dönemi olur. Bunun da sebebi Rusya’ya olan ihracat. Ancak Rusya, mayıs ortasından itibaren başka ülkelerden domates almayı tercih ediyor. O dönemde de zaten piyasada ürün bolluğu oluşuyor. Mayıs ayı ortalarından itibaren domatesin fiyatı normal seyrine döner diye düşünüyorum." 
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