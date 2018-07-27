Vatandaşlar serinlemek plaja için akın etti

Marmaris şehir merkezinde yüksek nem bunaltıcı etkisini sürdürürken, turistler ve vatandaşlar serinlemek için plajlara akın etti. Yollardaki elektronik termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği, hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğu ilçede, sabahın erken saatlerinde plajları dolduran turistler, gün boyu denizde serinlemeye çalıştı. Kimileri şezlonglarında uzanıp dinlendi. Bazıları ise çocuklarıyla denizin keyfini çıkardı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda kalabalık görüntüler oluştu. İngiliz ve Rus turistler, sere serpe uzanarak güneş altında bronzlaştı.

Akşam ise deniz kenarındaki yürüyüş yolları turistler, tatilci ve Marmarisliler ile doldu. Atatürk ve Kordon Caddesi ile Yat Limanı'nda denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışan kalabalıklar oluştu. Yat Limanı'ndaki mekanlarda oturan vatandaşlar, soğuk meşrubatlarını yudumladı. Hastane ve polikliniklerde 2'si yaşlı olmak üzere 3 turist güneş çarpmasından tedavi gördükten sonra taburcu edildi.