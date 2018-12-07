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Vatandaşlık kanununda değişiklik

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.12.2018 10:28 | Son Güncelleme

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, 250 bin dolarlık taşınmazın peşin olarak satışının vaat edilmesi vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satış vaadi de geçerli olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, söz konusu tutarda taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak. KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Türk Vatandaşlığı Kanunu gayrimenkul alımı resmi gazete

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