FİNANS

Vefa, know-how ihracatıyla ilk fabrikasını Afganistan devleti için kurdu

30 Mart 2018 15:30

Ön üretimli yapı sektöründe çözüm ve ürün ihracatı yanında ilk know-how ihracatını da gerçekleştiren Vefa, Afganistan devleti için prefabrik ve hafif çelik imalat fabrikasını kurdu. 11 milyon dolara mal olan fabrika, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai’nin de katıldığı bir törenle açıldı.

Vefa, know-how ihracatıyla ilk fabrikasını Afganistan devleti için kurdu
Vefa’nın know-how ihracatıyla ön üretimli yapılar sektöründe Afganistan devleti için kurduğu, prefabrik ve hafif çelik imalat fabrikası, düzenlenen törenle açıldı. 
 
Törene, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai, Afganistan Türkiye Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan Kentsel Gelişim Bakanı Seyit Sadat Mansoor Naderi, Vefa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, Afganistan Toplu Konut İdaresi Başkanı İnam Said, Ticaret Müşaviri Ahmet Altuğ Leblebicier, OIC Başkanı Büyükelçi Hüseyin Avni Botsali, Proje Direktörü Alaaddin Ekrekli, Proje Danışmanı  Ahmet Salih Erhan ve Proje Teknik Müdürü Metin Çelebi katıldı. 
 
Devlet Başkanı Ahmedzai törende yaptığı konuşmada fabrikanın zamanında ve eksiksiz tesliminden dolayı memnuniyetini ifade etti.

14 ayda tamamlandı
 
Vefa Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, Afganistan’da prefabrik yapılar üreten bir fabrika kurulması projesini Afganistan Kentsel Gelişim Bakanı Sadat Naderi ile Ocak 2017’de imzaladıklarını belirterek, “Söz verdiğimiz gibi her iki tarafın gayretli çalışması ile fabrikanın kurulumunu 14 ayda tamamladık. Fabrika şimdiden iki yıllık kapasitesini doldurdu. Afganistan Devlet Başkanı’nın iki yılda 6 bin okul sözünü kurulan fabrika karşılıyor” dedi. Açılış günü, 6 bin okuldan ilkinin üretimi 8 derslikli, 2 katlı, 1.000 metrekare olarak gerçekleştirildi.
 
Bir yıl boyunca danışmanlık hizmeti
 
6 kişilik özel bir ekiple Afganistan’a bir yıl boyunca danışmanlık hizmeti vereceklerini ifade eden Güner, “Makine ve ekipmanlar CAD CAM ve akıllı programlar kullanılarak donatıldı. Bu sayede yerel işgücünü çok rahat organize ederek devreye sokabileceğiz. İnsanları basit montaj kurulumlarıyla sisteme organize ediyoruz. Fabrika, Dilovası üretim üssümüz ile entegre çalışabilecek şekilde kurgulandı ve gerektiğinde Türkiye’den makineleri online olarak kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla karmaşık sistem olmadığı için rahat yönetilebilir bir organizasyon oluşturulmuş oldu. Vefa olarak vereceğimiz bir yıllık danışmanlık hizmeti sonrasında fabrikanın işletimini tamamen devretmeyi planlıyoruz. Başta Cezayir olmak üzere birçok ülke ile know-how görüşmeleri yapıyoruz” diye konuştu.
 
11 milyon dolara mal olan projenin finansmanını Afganistan Kentsel Gelişim Bakanlığı üstlendi. Tek vardiyada yılda 300.000 metrekare prefabrike panel yapı olarak kurulan fabrikada, üç vardiyada 1.000.000 metrekare bina imalatı yapılıyor. 
 
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