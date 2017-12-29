Vefa, yurtdışında gücünü artırıyor

Vefa Holding, ihraç pazarlarını genişletiyor. Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, 96 ülkeye çözüm, ürün ve hizmetlerini ulaştırdıklarını belirterek, Vefa’nın Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Körfez ve Afrika’da etkin hale geldiğini söyledi. Son beş yıldır Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan en başarılı ilk 1000 ihracatçı firma arasında yer aldıklarını dile getiren Koçyiğit, ürün ihracatı yanında know how ihracatı da yaptıklarını kaydetti.

En son olarak Afganistan Devleti’ne ülke genelinde prefabrike binalar inşa edebilecek son teknolojilerle donatılmış bir fabrika kurmak üzere sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Koçyiğit, Vefa’nın, böylelikle Afganistan’a know how ihraç ederek fabrika kurmuş olacağını kaydetti. Sürecin ilk aşaması olarak fabrikada kullanılacak olan makinaların sevkiyatını ve yerinde montajlarını yapmaya başladıklarını ifade eden Koçyiğit, Afganistan’dan sonra Cezayir’de de bu tür bir çalışmalarının olacağını bildirdi.

Katar’da, Gabon’da ve Dubai’de şirketlerinin bulunduğunu belirten Turan Koçyiğit, birçok ülkede de bayileri ve çözüm ortaklıklarının olduğunu söyledi. Koçyiğit, “Ortadoğu’da Afrika’da marka bilinirliliğimiz yüksek. Geçen yıl kabul edildiğimiz Turquality Programı ile birlikte yurtdışında markalaşma sürecimiz de daha da bir hız kazandı. Bu program ile Etiyopya, Endonezya ve BAE ülkelerine odaklandık. Öte yandan Dubai’de Vekon MiddleEast diye distürbütörümüzün kurduğu bir şirketle o bölgenin pazarlamasını yapıyoruz. Katar’da faaliyet gösteren bir inşaat firmasıyla ortaklık yaptığımız Vekongulf adında bir şirketimiz ve ona bağlı yerel bayilerimiz de bulunuyor” diye konuştu.





Hedef, Güney Amerika ülkeleri

Önümüzdeki yıl Güney Amerika ülkelerine ağırlık vereceklerini açıklayan Turan Koçyiğit, bu bağlamda ilk siparişi Arjantin’den aldıklarını ve sevkiyatlara başladıklarını bildirdi. Koçyiğit, “2018 yılında da montajlarını yapıp projeyi teslim edeceğiz”dedi.

Yurt dışında katıldıkları fuarlarla da ihraç pazarlarını genişlettiklerini ve dünya pazarındaki güçlerini artırdıklarının altını çizen Koçyiğit, bu yıl BAU Almanya, Ghana Build, The Big 5 Construction Indonesia ile Kamerun Yapı ve Yapı Malzemeleri fuarlarına katıldıklarını söyledi. Fuarlarda yoğun ilgi ile karşılaştıklarını ifade eden Koçyiğit, mevcut projeleri ile birlikte yenilikçi ürünlerini de sergilediklerini söyledi. Koçyiğit, “Fuarlar; daha fazla insana ulaşılıyor olması bunun profesyonel bir platformda aynı sektörden firmaların katılımı ile gerçekleştiriliyor olmasından ötürü önemli. Sektörü dinamik tutuyor” dedi.