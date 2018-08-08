Vekaleten kurban bağışı bedelleri açıklandı

Kurban Bayramı'na günler kala büyük vakıf ve dernekler kurban bağış bedellerini kamuoyu ile paylaştı. Kızılay yurt içi bedeli 750 lira olan kurban bağışını, yurt dışı için 590 lira olarak belirledi. Bağış yapmak isteyenler Kızılay'ın banka hesaplarının yanı sıra 'www.kizilay.org.tr' adresinden de diğer bağış yöntemlerini bulabiliyor. Kızılay ayrıca 4 taksit imkanı da sunuyor.



LÖSEV ETLERİ ÇOCUKLARA DAĞITIYOR

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 'Her kurban, lösemili çocuklara can' sloganıyla yardımseverlerden destek istedi. Kurban bedelini 920 lira olarak ilan eden LÖSEV, bağışlanacak kurban etinin ihtiyacı olanlara dağıtıldığını kaydetti. LÖSEV, kesilen kurban etlerini dinlendirilmesinin ardından bayramdan hemen sonra çocuklara dağıtırken, tüketilmeyen etleri de kurumlara emaneten veriyor.

MEHMETÇİK VAKFI DOLAR VE EURO DA KABUL EDİYOR

Kurban bağışını kabul eden Mehmetçik Vakfı da bağış bedelini yurt içinde 990 lira, yurt dışında ise 215 dolar veya 185 euro olarak belirledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içi kurban bağış bedelini 850 lira olarak belirledi. Vakıf, yurt dışı kurban bağış bedelinin de 625 lira olduğunu açıkladı. Bağış kabul eden Darüşafaka Cemiyeti de 750 lira alt limit belirlerken, Koruncuk Vakfı da 940 kurban bağış bedeli kabul ettiğini duyurdu. DHA

