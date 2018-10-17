FİNANS

Venezuela'dan flaş dolar kararı! Artık kullanmayacaklar

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.10.2018 02:14 | Son Güncelleme

Venezuela'da Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, ülkesindeki tüm bankacılık işlemlerinde artık ABD dolarının yerine avro ve yuan gibi para birimlerinin kullanılacağını duyurdu.

Venezuela'dan flaş dolar kararı! Artık kullanmayacaklar

Venezuela'da Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, hükümetin Venezuela'daki krizle mücadele için ortaya koyduğu Ekonomik İyileşme ve Yükselme Programı çerçevesinde aldığı kararları açıkladı.

Venezuela'ya yapılan ekonomik saldırılarda ABD dolarının bir silah olarak kullanıldığını belirten Aissami, artık ülkesindeki bankacılık işlemlerinde bunun yerine avro ve yuan gibi para birimlerine geçileceğini söyledi.

ABD tarafından ülkesine uygulanan mali yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Aissami, buna karşın hükümet olarak böyle bir bahanenin arkasına saklanmayacaklarını ve teslim olmayacaklarını dile getirdi.

Tareck El Aissami, yaptırımların tarım ve eczacılık alanındaki bazı özel şirketleri dahi hedef aldığına değinerek, bunun emperyalizmin çılgınlığının nerelere kadar uzanacağını gösterdiğini anlattı.

ABD'nin bir yandan yaptırımlarla Venezuela'nın uluslararası ödeme işlemlerini durdurduğunu diğer yandan da Venezuela halkına yardım etmekten bahsettiğini hatırlatan Aissami, bu durumun "ABD hükümetinin ikiyüzlülüğünü" gösterdiğine dikkati çekti.

Aissami, "Buradan duyuruyorum; Venezuela halkına yapabilecekleri en iyi yardım emperyalizmin pençelerini, katillerini ve suçlularını ülkenin üzerinden çekmesidir. Bizi özgür bıraksınlar, kimsenin yeni sömürgesi olmayacağız." dedi.

DİĞER ÖNLEMLER

Piyasaya 2 milyar avroluk bir meblağ sürüleceğini aktaran Aissami, bunun yanında üreticiler için kasım ve aralıkta hükümetin yeni tekliflerinin olacağını kaydetti.

Aissami, ayrıca hükümetin, Kolombiya sınırındaki kaçakçıların cezalandırılması amacıyla kurucu meclisten bir düzenleme yapmasını isteyeceği bilgisini verdi.

Basın toplantısında, Ekonomi ve ve Finans Bakanı Simon Alejandro Zerpa ile Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega Sanchez hazır bulundu.

(AA)

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Venezuela dolar bankacılık işlemleri ekonomik kriz krizle mücadele

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