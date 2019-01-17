FİNANS

Venezuela ile Çorum arasında 'altın köprüsü'

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2019 09:47 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, "Türkiye, Venezuela'nın stratejik müttefikleri arasında yer almaktadır ve biz her geçen gün Türkiye ile olan dostluk ve iş birliği bağlarımızı bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Venezuela ile Çorum arasında 'altın köprüsü'

Maddah, Ekonomi ve Finans Bakan Yardımcısı Eduarda Ramirez, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes ve bazı yetkililerle birlikte Ahlatçı Grup'un Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren metal rafinerisini ziyaret etti.

Tesisi gezip yetkililerden bilgi alan Maddah, burada Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Zeki Gül ve Ahlatçı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı ile görüştü.

Maddah, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir sevgiyle karşılandığını belirterek, hem Türk halkına hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun selamlarını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2018'de ülkelerini ziyaret ettiğini anımsatan Maddah, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Venezuela'da ağırlama şerefine nail olduk. Bu, şüphesiz ki tarihi ve eşi benzeri bulunmayan bir resmi ziyaret oldu. Bu vesileyle bir kez daha Türk ve Venezuela halkları arasındaki kardeşliğin altını çizmiş olduk. Devlet Başkanımız Maduro'nun Türk tarihine, Türk kültürüne ve geleneklerine sevgisini bir kez daha görmüş olduk." dedi.

Çorum'daki ziyaretlerinin Venezuela ile Türkiye arasında geliştirmek istedikleri iş birliğinin bir parçası olduğunu dile getiren Maddah, şöyle devam etti:

"İki halk ve iki hükümet arasındaki ilişkileri getirebildiğimiz en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz, mümkün olan her alanda. Türkiye ile Venezuela arasında bir anlaşma imzalıyoruz. Venezuela'dan Türkiye'ye petrokok göndereceğiz. Aynı şekilde altın, madencilik, tarım ve diğer alanlarda iş birliği yapacağız. Bununla uzun yıllardır var olan klasik ticaretimizi, son dönemde o da büyük artış içinde, artırmak istiyoruz. Bunların en önemli gerekçesi de tabii ki iki cumhurbaşkanı arasında sevgi, saygı ve dostluk ilişkisi. Bugün Türkiye, Venezuela'nın stratejik müttefikleri arasında yer almaktadır ve biz her geçen gün Türkiye ile olan dostluk ve iş birliği bağlarımızı bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz."

'2019 İLİŞKİLERDE EN FAZLA VERİMLİLİĞİN YAŞANDIĞI YIL OLACAK'

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizi ziyareti sonrasında bizler de kendisine verdiğimiz sözü tutup iki ülke arasında en yüksek iş birliği imkanı sunan sektörleri bir bir ziyaret etmeye başladık." diyen Maddah, şunları söyledi:

"Bugün burada olmamızın sebebi, madencilik sektörüyle doğrudan alakalı olan bu sektörü tanımaktı. Ziyaretimizde ticaret, tarım ve petrol ile alakalı görüşmelerimiz de olacak. Bugün Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri kategoriye sokarsak, kardeşlik ilişkisi hiç de yanlış olmayacaktır. Bu noktada Türk halkına olan hayranlığımızın bir kez daha altını çizerken, Sayın Erdoğan'a olan sevgi ve saygımızı bir kere daha ifade etmeyi borç biliriz. 2019 hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye ile Venezuela ilişkilerinde en fazla verimliliğin yaşandığı yıl olacaktır. Zaten henüz Ocak ayının 16'sı olmasına rağmen çok hızlı bir programla Türkiye ile ilişkilerimize devam etmeye başladık. Önümüzdeki aylarda da inancımız ve isteğimiz, ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarabilmek."


'TÜRK HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLAMAYA DEVEM EDECEĞİZ'

Türk firmalarınca üretilen pek çok ürünün Venezuela halkı tarafından kullanıldığını belirten Maddah, bu ürünlerin sayısını artırmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Türk halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini dile getiren Maddah, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretin sonucunda gerçekten madencilik konusunda Türkiye'nin sahip olduğu deneyimden son derece etkilenmiş olarak geri dönüyoruz. Türkiye ile Venezuela, bu sektörde yapacakları iş birliğiyle mükemmel bir formül gibi karşımıza çıkıyor. Venezuela'nın çok önemli mineral yataklarının olduğunu ve Türkiye'nin de bu mineralleri işleme potansiyelini göz önüne alırsak, aslında mükemmel bir kombinasyon ortaya koyduğumuzu ifade etmekte fayda var. Türk halkının ne kadar minerale, metale ihtiyacı varsa, istediğiniz ne varsa Venezuela'da mevcut. Bunlar doğrudan Türk halkının kullanımı için şu anda emrinize amade. Bizler sizlerle beraber aramaya, tetkik etmeye ve üretmeye hazırız. Unutmayın ki o topraklarda öyle bir halk var ki Türk halkını çok seviyor, Türk halkını destekliyor ve Türk halkıyla her zaman kol kola olacak. Yaşasın Türkiye."

Maddah ve beraberindekiler, ziyaretin ardından kentten ayrıldı. KAYNAK:AA

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Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Mad Altın Venezuela iş birliği

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