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  4. Venezuela'dan Türk girişimcilere yatırım çağrısı

Venezuela'dan Türk girişimcilere yatırım çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 08:19 | Son Güncelleme

VENEZUELA Turizm ve Dış Ticaret Bakanı Felix Ramon Plasencia Gonzalez, "Türk yatırımcıların, Türk ziyaretçilerin Venezuela'ya gelmeleri ve buraya yerleşmeleri için en iyi zaman.

Selen YALAZ/VENEZUELA, (DHA)- VENEZUELA Turizm ve Dış Ticaret Bakanı Felix Ramon Plasencia Gonzalez, "Türk yatırımcıların, Türk ziyaretçilerin Venezuela'ya gelmeleri ve buraya yerleşmeleri için en iyi zaman. Burada yatırımınızın değerini artırmak, başarı hikayelerine imza atmak ve fikirlerinizi gerçekleştirmek için çok büyük bir potansiyel var. Bize gelin, buradaki insanlarla iletişime geçin ve eminim ki burada ne yapmayı planlıyorsanız o plan muhteşem meyveler verecek" dedi.
Bakan Felix Ramon Plasencia Gonzalez, ülkesinde DHA'ya yaptığı açıklamasında, Venezuela'daki hem siyasi hem de sosyal ortamın bazı ülkeler tarafından doğru yansıtılmadığını ve bu durumun özellikle turizmi olumsuz etkilediğini bildirdi. Türkiye'nin özellikle turizm alanında desteğinin oldukça önemli olduğunu kaydeden Plasencia, "Türk yatırımcıların Venezuela'ya gelmeleri ve buraya yerleşmeleri için en iyi zaman. Burada yatırımınızın değerini arttırmak, başarı hikayelerine imza atmak ve fikirlerinizi gerçekleştirmek için çok büyük bir potansiyel var. Bize gelin, buradaki insanlarla iletişime geçin ve eminim ki burada ne yapmayı planlıyorsanız o plan muhteşem meyveler verecek. Turizm olabilir, tarım olabilir, endüstri veya ticaret olabilir; Venezuela'ya gelin, yatırım yapın. Kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Venezuela başarılı bir yatırım yapmanız için gereken her şeye sahip" dedi.
'BU SAVAŞI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KAZANIYORUZ'
Bakan Plasencia, ülkedeki ortamın normale döndüğünü, ancak ABD tarafında tehditlerin ve cezai yaptırımların devam ettiğini kaydetti. ABD yaptırımlarının sebep olduğu pek çok zorlukların bulunduğunu kaydeden Bakan Plasencia, şöyle konuştu: "Çünkü Venezuelayla, halkımızla tehdit yoluyla anlaşma yapmak isteyen hükümetler ve şirketler var. Bu bizim için işleri biraz zorlaştırıyor tabi. Ama imkansız değil. Karşı koyuyoruz. Kendi insanımız için, hem de uluslararası toplumdaki varlığımız için bu savaşı başarılı bir şekilde kazanıyoruz. Yabancı çıkar sahipleri tarafından hatalı bir şekilde inşa edilen Venezuela imajı, bizi bu sorunu çözmeye mecbur kılıyor. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buraya geldiğinizde göreceksiniz ki insanlarımız mutlu ve sadıklar."
'ÜLKEMİZ YAPISAL OLARAK ZENGİN BİR ÜLKE'
Venezuela'nın doğal zenginlikler bakımından oldukça zengin olduğunu belirten Bakan Plasencia, "Ülkemiz yapısal olarak zengin bir ülke. Kolombiya, Peru, Ekvator ve diğer Latin Amerika ülkelerinden milyonlarca göçmene kapılarımızı açtık. Kolombiya'dan 5 milyon kişi geldi, Ekvator'dan ve Peru'dan 500 biner kişi geldi. Halihazırdaki durum bizim için bu. Bizim ülkemiz kardeşlerine kapılarını açan, herkesi kucaklayan bir ülke. Hem bölgedekilere hem de dünyada barış dolu bir yerde göçmen olmak isteyenlere açık." ifadelerini kullandı.
'VENEZUELA'DA ÇOK GÜZEL KAKAO ÇEKİRDEĞİ YETİŞİYOR'
Bakan Plasencia, ABD'nin yaptırımlarının tek taraflı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Tek bir ülkeden tek bir taraftan geliyor. Denklem aslında çok büyük. Asya'da 50'den fazla ülke var, Afrika'da 50'den fazla ülke var. Avrupa'daki ülkeler arasında bu cezai yaptırımların Amerikan hükümeti ve kimi Amerikan kuruluşları tarafından tek taraflı olarak uygulanmasını kabul etmeyen ve desteklemeyenler var. Örneğin; Türkiye, Çin, Rusya, Orta Doğu'daki ülkeler, Vietnam, Endonezya, Malezya gibi ülkeler. Venezuela'da çok güzel kakao çekirdeği yetişiyor. Aynı şekilde kahve çekirdeği ve romda. Venezuela'da buna benzer pek çok ürün daha yetişiyor. Tarımsal ürünlerimizin kalitesi bütün dünya tarafından kabul edilmektedir. Bu da ihracat için muhteşem bir potansiyel yaratıyor. Aslında ihracatımız zaten artıyor. Ve ben inanıyorum ki Türkiye gibi ülkelerden yabancı yatırımcıları çekebilmek sahip olduğumuz en iyi seçenek ve biz bu yönde çalışmalar yapıyoruz."

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