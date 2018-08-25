Vergi borcu olanlar dikkat! Son tarih 27 Ağustos Pazartesi

Yapılandırma, 31 Mart 2018 ve öncesi döneme ait vergi borcu, trafik, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş, askerlik, seçim, nüfus gibi cezalar ve öğrenim kredilerini kapsıyor.
Yapılandırmadan yaralanmak isteyenler için son gün 27 Ağustos Pazartesi. Bu tarihe kadar başvurmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek. Borçlarını peşin ödeyenlere indirim yapılıyor ya da 18 aya kadar taksit seçenekleri bulunuyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı da 2 milyan 821 bin 619 mektup göndererek borçlulara çağrı yapmıştı.
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