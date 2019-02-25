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Vergi borcu olanlar dikkat! Son tarih 28 Şubat

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2019 10:18 | Son Güncelleme

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, vergi ve prim borçları yapılandırmasına ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Vergi borcu olanlar dikkat! Son tarih 28 Şubat

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 28 Şubat'a kadar prim borcu olanlara ilişkin yapılandırma imkanının devam ettiğini söyledi.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı özetle şunları söyledi;

"Vatandaşlarımız bir bankadan bile TC kimlik numarası ile ödeme yapabilecekler. Bir şekilde müracaat edip bizim kayıtlara girenler 29 Şubat'a kadar ödemeyi yapabiliyor.

31 Ağustos olan tarih 28 Şubat olarak belirlendi. SGK Merkez müdürlüklerine gelmelerine gerek yok. İnternet üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Son yapılandrımada son gün saat 12'ye kadar merkez müdürlüklerimiz açıktı.Ödemenin son günü kuyruk olursa mağduriyete izin vermeyiz.

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SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı vergi ve prim borçları

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