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Vergi borcu yapılandırma için bugün son gün! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2018 09:40 | Son Güncelleme

Kamuya olan borçların yapılandırılmasında tanınan süre bugün doluyor. Gecikme zammı ve gecikme faizlerinden kurtulmak isteyen vatandaşlar vergi borçlarını yapılandırabiliyor. Peki vergi borcu yapılandırma için son tarih ne zaman? Vergi borç sorgulaması hangi ekran üzerinden yapılabilir 2018 Vergi borcu ödeme için internetten başvuru nasıl yapılır, sorularının yanıtı ve son dakika bilgiler haberin devamında...

Vergi borcu yapılandırma için bugün son gün! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir?

Vergi borcu yapılandırma için tanınan süre bugün dolmuş olacak. E Devlet üzerinden borç sorgulaması yapan vatandaşlar Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlıklarına müracaat ederek vergi borçlarını yapılandırabiliyor. Borcunu yapılandıran vatandaşları bu borçlarından gecikme zammı ve gecikme faizleri silinecek ve böylece vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi borcu yapılandırma son tarihini açıkladı. Peki vergi borcu yapılandırma ne zaman bitecek? İşte, 2018 Vergi borcu yapılandırma internetten başvuru ve vergi borcu yapılandırmanızı yapabileceğiniz bilgiler bu haberde...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA SON DAKİKA!

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada vergi dairelerinin bugün saat 23:59'a kadar açık olacağı duyuruldu.

Temmuz ayının sonunda yapılandırma için vatandaşlara tanınan süre tamamlanacak ve bu nedenle borçlarını yapılandıracakların kalan süreyi iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Vergi borcu yapılandırma ile emlak ve çevre temizlik vergisi dışında kalan tüm vergi borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA SON TARİH AÇIKLANDI

Vergi borçlarının yapılandırılması için hükümet bir tarih belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaya göre; “Vergi borcu olanlar için 31 Temmuz son fırsat” Yani önümüzdeki Salı günü mesai bitimine kadar yapılandırma için başvurmanız gerekiyor.

VERGİ BORCU SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı E Devlet işbirliği ile Vergi Borcu Sorgulama hizmeti verilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresinden E Devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile sorgulama yaparak vergi borçlarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SMS İLE BORÇ SORGULAMA

Vergi borçları için cep telefonunuzu kullanarak da sorgulama yapabilirsiniz. SMS'le sorgulama için; BORC boşluk T.C KİMLİK NUMARASI boşluk ANNE KIZLIK SOYADININ İLK 2 HARFİ yazıp 1189 a mesaj atmanız yeterli.

VERGİ BORCU İÇİN NEREYE ÖDEME YAPILIR?

Vergi borcu olanlar internetten vergi borcu ödeme nereye yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Vergi dairelerine vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu kanun ile:
– 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
– Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
– Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
– Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
– Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
– Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
– İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
– Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
– Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
– İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
– Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
– Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
– Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
– Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
– Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

YAPILANDIRMADA ÖDEMELER VE TAKSİTLER NASIL OLACAK?

Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının ise 31 Ağustos öncesi ödenmesi gerekiyor.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak. Ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.


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2018 vergi borcu kamu internet E-Devlet vergi boru sorgulama yapılandırma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Vergi borcum olsaydı ödemezdim..çünkü normal dürüst vatandaşlara yazık oluyor..ayrıca..bu tip uygulamalar normal değil..devletin paraya ihtiyacı var..kaynak sağlamaya çalışıyor..Atalarımız ne demiş taşıma suyu ile değirmen dönmez..ekonominin hali ortada görüyorsunuz yarın dahada kötü olacak yani her geçen gün daha iyi değil daha kötü olacak..yazık olan fakire fukaraya oluyor..insanımızın beline ağır yükler yükleniyor..her zaman diyorum bu kafayla bu ülke beş yıl ayakta kalmaz.
arkadaş bu yapılandırma, işlemi ham yıl ortasında hem yaz ortasında olmazki, hiç olmazsa yıl sonuna kadar olması gerekirken yıl ortasına kadar olmazki hasta olanı var kazalı olanı var yurtdışında olanı var birsürü işi gücü olanı var daha haberi olmayan var yılsonu olması gerekir yıl ortasında yapılanma bitirilmezki zaten herkes eylülde tatillerinden dönüş yapıyor ozaman haksızlık olmıuyormu?
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