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Vergi borcu yapılandırması ilk taksit ödemesinde son tarih 1 Mart!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2021 11:48 | Son Güncelleme

Vergi Borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk taksit ödemesinin 1 Mart'a kadar yapılması gerekiyor. Tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak.

Vergi borcu yapılandırması ilk taksit ödemesinde son tarih 1 Mart!

Yaklaşık 10 milyon vatandaş borcunu yapılandırdı. Borçların faiz ve cezaları silindi. Peşini seçenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ının üstü çizildi. Peki vergi borcu yapılandırması ilk taksiti ne zaman?

İlk taksitler ve peşin ödeme için son tarih vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi borçlarını yapılandıranlar için 1 Mart. SGK'ya olan borçlarda ise 31 Mart. Peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.

Katsayılar 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olacak.

Yapılandırma ödeme tarihleri ve şartları 2021: İlk taksit ödenmezse yapılandırma bozulur mu?Yapılandırma ödeme tarihleri ve şartları 2021: İlk taksit ödenmezse yapılandırma bozulur mu?

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek.

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