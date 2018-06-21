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Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Vergi daireleri, 24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla kimlik kartlarını yenilemek isteyenlerin kart bedellerinin tahsil işlemleri için mesai yapacak

Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kimlik kartını kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyen seçmenler ile YKS'ye katılacak adaylardan kimlik kartı bedelinin tahsil edilebilmesi için 23-24 Haziran'da 09.00-17.00, 30 Haziran'da 07.00-17.00 ve 1 Temmuz'da 07.00-15.30 saatlerinde vergi dairelerinin vezneleri açık bulundurulacak.

İNTERNETTEN DE YAPILABİLECEK

Kimlik kartı bedeli ödemeleri ayrıca vergi daireleri adına tahsile yetkili kılınmış banka veya PTT şubelerinden ya da GİB'in internet sitesinden yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
yeni kimlik seçim

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