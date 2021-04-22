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Vergi kanunu teklifi komisyondan geçti

22.04.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclise sunduğu Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Vergi kanunu teklifi komisyondan geçti

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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