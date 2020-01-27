1 Ocak 2020'de başladı! Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı

Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 Ocak 2020'den itibaren, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde değişikliğe gidilmişti. Buna göre, vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri dışında, Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT vasıtasıyla tahsiline devam ediliyor.

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamıyor. Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan, vergi, harç ve cezalar, anlaşmalı bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam ediliyor.

Yeni dönemde mükelleflerin vergi ödeme yükümlülüklerini kolay, hatasız ve rahatlıkla yerine getirebilmesi amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı ve tahsilat yetkisi verilen kamu bankaları, kamu katılım bankaları ve PTT tarafından vergi tahsilatlarının gerçekleştirilebilmesi için yeni geliştirmeler devreye alındı.