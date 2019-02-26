Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mükellef Odaklı Vergicilik ve Vergide Dijital Dönüşüm Paneli, Grand Ankara Otel'de yapıldı.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş, panelde yaptığı konuşmada, stratejilerini, vergi daireleri ile mükellefler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan tüm belgelerin dijitalleşmesi üzerine kurduklarını söyledi.

Yeminli mali müşavir raporlarını da dijital ortama alınca yüzde 100 bu alandaki belgeleri dijitalleştirmiş olacaklarını belirten Okumuş, "Mükelleflerin kendi aralarındaki ilişkilerde kullandığı tüm belgeleri, faturaları, fişleri ve serbest meslek makbuzlarını da dijitalleştirmeye çalışıyoruz. E-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu gibi uygulamalarımızla tutar olarak Türkiye'de düzenlenen tüm faturaların yüzde 70'ini dijitalleştirmiş durumdayız. Kalan yüzde 30'luk kısmını da önümüzdeki birkaç yılda tamamlayacağız." dedi.

'YAPAY ZEKA YAZILIMLARI HAZIRLIYORUZ'

Bankalar, tapu daireleri ve gümrükler gibi kurumlardan vergilendirmeyi ilgilendiren tüm verileri aldıklarına işaret eden Okumuş, dijitalleşmeyle bu verilerin sistematik şekilde analiz edildiğini dile getirdi.