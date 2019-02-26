FİNANS

Vergide dijital dönüşüm

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Okumuş, "Mükelleflerin hiçbir şekilde vergi dairelerine gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini elektronik ortamda yapması için uygulamalarımızı geliştiriyoruz." dedi.

Vergide dijital dönüşüm

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mükellef Odaklı Vergicilik ve Vergide Dijital Dönüşüm Paneli, Grand Ankara Otel'de yapıldı.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş, panelde yaptığı konuşmada, stratejilerini, vergi daireleri ile mükellefler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan tüm belgelerin dijitalleşmesi üzerine kurduklarını söyledi.

Yeminli mali müşavir raporlarını da dijital ortama alınca yüzde 100 bu alandaki belgeleri dijitalleştirmiş olacaklarını belirten Okumuş, "Mükelleflerin kendi aralarındaki ilişkilerde kullandığı tüm belgeleri, faturaları, fişleri ve serbest meslek makbuzlarını da dijitalleştirmeye çalışıyoruz. E-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu gibi uygulamalarımızla tutar olarak Türkiye'de düzenlenen tüm faturaların yüzde 70'ini dijitalleştirmiş durumdayız. Kalan yüzde 30'luk kısmını da önümüzdeki birkaç yılda tamamlayacağız." dedi.

'YAPAY ZEKA YAZILIMLARI HAZIRLIYORUZ'

Bankalar, tapu daireleri ve gümrükler gibi kurumlardan vergilendirmeyi ilgilendiren tüm verileri aldıklarına işaret eden Okumuş, dijitalleşmeyle bu verilerin sistematik şekilde analiz edildiğini dile getirdi.

Okumuş, bu kapsamda büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi tüm unsurları içeren yazılımları büyük ölçüde tamamladıklarını ve pilot uygulamalarını yaptıklarını anlattı.

Mükellef daha beyannamesini doldururken, hataları konusunda uyaran bir sistem üzerinde de çalıştıklarını vurgulayan Okumuş, uygulamaya bu sene başlamayı hedeflediklerini söyledi. Okumuş, mükelleflerin hiçbir şekilde vergi dairelerine gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini elektronik ortamda yapması için uygulamalarını geliştirdiklerini bildirdi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da mükellef odaklı anlayış çerçevesinde vergi dairelerindeki fiziki ortamı iyileştirdiklerini ve ortak vezne uygulamasına gittiklerini belirterek, mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak için vergicilikte dijital odaklı dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.

'VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM ARTTI'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da e-maliye uygulamalarıyla vergi sisteminde dijital dönüşüm yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vergi sistemindeki dijitalleşme, iş dünyası için büyük fayda sağladı. Bilgisayar başında vergiyle ilgili her konuyu halletmek, harcadığımız zamanı ve maliyeti azalttı. Bu gelişmeler, iş dünyası ile vergi daireleri arasındaki mesafeyi kapatıp, iş birliğini artırdı. Artık iş adamı sorununu anlattığında karşısındaki görevli anlıyor. Teknolojinin doğru kullanımı, vergi mükelleflerinin gönüllü uyum seviyesini de artırdı. Biz de benzer çalışmayı ATO olarak gerçekleştirdik. Dijital Dönüşüm Projesi çerçevesinde elektronik belge yönetim sistemine geçtik. e-ATO uygulamasıyla pek çok belgeyi internet üzerinden elektronik imzalı olarak vermeye başladık. Mobil ATO uygulamasını da hayata geçirdik."

Borcunu gününde ödeyen mükelleflerin ödüllendirilmesi gerektiğini belirten Baran, vergiye uyumlu mükellef için getirilen yüzde 5'lik vergi indirimi uygulamasındaki aksaklıkların giderilmesi gerektiğini bildirdi. KAYNAK:AA

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Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş dijital

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