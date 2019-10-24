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Vergide yeni dönem! AK Parti'den yeni vergi taslağına ilişkin açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. Değerli konut vergisi adında yeni bir vergi önereceğiz'' dedi.

Vergide yeni dönem! AK Parti'den yeni vergi taslağına ilişkin açıklama

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi gündemde. Ekonomi yönetimin hazırladığı taslak görüşe açıldı.

Gelir vergisinden emlak vergisine, kurumlar vergisinden bazı alanlardaki vergi istisnalarına kadar birçok başlıkta değişiklik öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Teklifle ilgili konuşan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''2020'nin Nisan başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecektir. Öğrencidir kamu misafirhaneleri bunlar istisna olacaktır. Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. 500 bin Türk Lirası gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz.

''FUTBOLCULARIN GELİR VERGİSİ YÜZDE 20'YE ÇIKARILACAK''

Değerli konut vergisi adında yeni bir vergi önereceğiz. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır.''

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yoldaKurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş gelir vergisi değerli konut vergisi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
40 az 60 yapin daha cok yersiniz
ohhh ne Alaaa,,,yapıştırın çünkü bu millet bunu hak etti..
asgari ücretli çalışanın vergisi ne zaman düşecek
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