Vergi sistemi sil baştan

Hükümet, sosyal transfer ve vergi düzenlemelerinde en yoksul kesimi gözetecek önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Lüks ve ithal yoğunluğu yüksek tüketim malları belirlenerek caydırıcı vergilendirme için çalışma başlatıldı. Özel Tüketim Vergisi listesinde lüks sepeti yeniden düzenleniyor. Emlak alım satımındaki tapu harçları, gayrimenkul vergileri gerçek değerler üzerinden yeniden düzenlenecek. Vergi sistemindeki istisna ve muafiyetler güncellenecek. Yerel yönetimlerin genel bütçeye bağımlı olması önlenecek, özkaynak oluşturmaları desteklenecek.

ERDOĞAN ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'a göre lüks veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler tespit edilerek bunlara ilişkin vergisel düzenlemeler yapılacak. Vergi adaletini güçlendiren, tabanını genişleten yeni vergi sistemiyle yüksek katma değere sahip yatırımlarla nitelikli istihdam artışı vergisel politikalarla desteklenerek sürdürülebilir potansiyel üretim seviyesi artırılacak.

ADALET SAĞLANACAK

Kamu gelir politikaları gelecek yıl makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi, 2020-2021 döneminde de kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması ve yurt içi tasarruflara katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda sürdürülecek. Gelir politikaları vergi adaletini pekiştirme, vergi tabanını genişletme, vergiye gönüllü uyumu artırma, kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırma, analiz ve denetim kapasitesini güçlendirme amaçlarına uygun olarak istikrar ve öngörülebilirlik temelinde yürütülecek. Ekonomik dengelenme sürecine katkı sağlamak adına lüks veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler tespit edilerek, bunlara ilişkin vergisel düzenlemeler yapılacak. Yüksek katma değere sahip yatırımlarla nitelikli istihdam artışı vergisel politikalarla desteklenerek sürdürülebilir potansiyel üretim seviyesi artırılacak.

TÜRK LİRASIYLA BORÇLANMA ESAS

Orta Vadeli Mali Program'a göre TL ile borçlanma esas alınacak. Merkezi yönetim bütçe açığının finansmanında makroekonomik dengeler gözetilerek para ve maliye politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası izlenecek. (SABAH)

