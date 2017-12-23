Vergisini düzenli ödeyene müjde!

23 Aralık 2017 10:44
Vergisini düzenli ödeyene müjde!

Maliye Bakanlığı, vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimini 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya koyacak.

 Maliye Bakanlığının vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 
Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç kurumlar vergisi mükellefleri arasından vergisini düzenli ödeyenlerin yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerinin yüzde 5'i indirilecek.
 
1 MİLYON LİRADAN FAZLA OLAMAYACAK
 
Düzenlemeden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması gerekecek.
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Okuyucu Yorumları12 yorum
  • 6 Oy
    vergisini düzenli ödeyen çalışanların vergi indirimi olaçak mı?
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  • 5 Oy
    asgari ücretle çalışanlar hep düzenli ödedi, indirim var mı?
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  • 5 Oy
    memurlar hem düzenli hem de peşin ödüyor. onlara indirim var mı? yoksa sadece vergi kaçakçıları için mi bu indirim?
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  • 3 Oy
    MAN ADASIDA DAHILMI BU UYGULAMAYA
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  • 3 Oy
    Ücretli işte çalışan işçi memur daha maaşını alırken vergisini peşin veriyor. Onlar da bu kapsama alınsın. Yıllarca vermeyene af , yükümlülüğünü yerine getirene indirimse işçi ve memur bunu sonuna kadar hak ediyor.
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  • 2 Oy
    müjdeye bakın vay be. bizler ağır vergi yükünden yüksek sigorta primleri yüzünden işyerlerimizi kapattık sen hala yolunacak kaz arıyorsun. öyle güzel bir haberki insanın hemen işyerini geri açıp kirasını vergisini işçi maaşlarını primlerini ödeyesi geliyor. yüzde 5 kaçarmı. ama gerçek öyle değil. sokakları gezdiğinizde kapanan dükkanların çokluğunu göreceksiniz. bu ülkede iki kesim ticareti sömürüyor. en yüksek kazancı elde eden dükkan sahipleri diğeri ise esnafın eve götüreceği ekmeğe göz diken mali sistem.
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  • 2 Oy
    Memurlar da düzenli ödüyor. Peşin peşin alıyorsunuz vergilerini. Onlara da bi güzellik yapın Vergi dilimi sene boyunca %15 te kalsın.
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  • 1 Oy
    faso fiso şu emlak vergileri fahiş paralar alıyor madem bir düzenleme yapıyorsunuz asıl burdan başlıyacaksınki vatandaşın sıkıntısını al adam yetmiyor diye emlak vergilerini %800 artırıyor uçakla oraya buraya birilerine gezi düzenliyor madem paran yok birinin rızası olmadan andığını birilerine peşkeş çekmek ne ayak vergiler vatandaşa küllüyen zülüm sen vatandaşa ne veriyonda ne istiyon
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  • 1 Oy
    Şu zamanda para kazanıpta vergisini sigortasını ödeyebilen acaba kaç esnaf var. Esnaf bazen sefte yapmadan dükkanını kapatıyor.
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  • 1 Oy
    Çalışana var mı? YOK! Neden? Çünkü bizimkini elimize geçmeden kesiyor paşa paşa da ondan. Bu ülkede çalışanlar brüt maaşlarını alıp sonradan kendileri vergi dairesine yatırsa ülkede ne iktidar kalır ne bişey. O zaman insanlar uyanır adam gibi yöneticiler gelir başımıza belki
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  • 1 Oy
    iyi güzelde düzenli ödemeyip vergi borcu olanlarında cezalarına af alan ana borcuda 12 taksitte faizsiz ödeyebilirsiniz derseniz.düzenli ödeyene yüzde 5 indirim yapmışsınız.büyükler çin iştah açıcı olmaz.
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  • 1 Oy
    % 5 Mİ :D
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