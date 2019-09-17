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Verimi yüksek iki yeni muz çeşidi geliştirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde geliştirilen iki yeni muz çeşidiyle dekarda 6 ton olan verim yaklaşık 10 tona çıkartılacak.

Verimi yüksek iki yeni muz çeşidi geliştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ar-Ge uzmanları, yaptıkları çalışma sonucunda birim alandan daha yüksek verim elde edilen muz çeşidi geliştirdi.

"Grand Nain" ve "Alata Azman" adıyla tescillenen muz çeşitleriyle dekar başına verim önemli oranda artacak.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, AA muhabirine, enstitüde sebze, meyve, süs bitkileri ve arıcılık konusunda Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Çalışmaların ülke tarımının kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Keleş, yapılan son çalışmada yeni muz çeşitlerinin geliştirildiğini anlattı.

Keleş, muzun ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Ülkemizde muz üretiminin artırılabilmesi ve yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının mali desteğiyle enstitümüz uzmanları 'Türkiye'de Muz Seleksiyonu ve Karakterizasyonu-1' ile 'Türkiye'de Muz Seleksiyonu ve Karakterizasyonu-2' projelerini başlattı. Projeler kapsamında üstün özellikleri belirlenen iki yeni muz çeşidi geliştirildi. Grand Nain ve Alata Azman adıyla tescili yapılarak sektörün hizmetine sunuldu. Bu çeşitlerden Grand Nain'de özel sektör fide üreticilerine doku kültürü için gerekli olan hastalık ve zararlılardan arındırılmış damızlık materyaller verilerek mavi sertifikalı muz fidesi üretmeleri sağlandı. Alata Azman'da ise çeşit koruma işlemleri yapıldı ve üretim hakkı satışı sektörün hizmetine sunuldu. Yeni çeşit ile dekara 6 ton olan muz verimi 9-10 tona çıkartılmış oldu."

'PATENT HAKKI ÖZEL SEKTÖRE DEVREDİLDİ'

Proje Sorumlusu Dr. Mustafa Ünlü ise muz çeşitliliğini geliştirmek amacıyla önceki yıllarda da çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Son projelerinde muzların verim ve kalitelerine baktıklarını dile getiren Ünlü, " Muz üreticilerimiz halen dekara 6 ton verim elde ederken aynı besleme koşullarında yaklaşık 10 ton verimi olan bir muz çeşidi geliştirildi. Patent hakkı özel sektöre devredildi ve bu yılın sonu itibarıyla da çiftçilerin kullanımına sunulacak. Muz fideleri mavi sertifikalı olarak satılacaktır. Mavi sertifikalı muz fidelerine Tarım ve Orman Bakanlığı destekleme vermektedir." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
mersin muz

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