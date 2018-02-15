Vestel, Daewoo'yu alamadı

Vestel'in Güney Koreli Dongbu Daewoo Electronics'i satın almak için sürdürdüğü pazarlık görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.

Vestel'den KAP'a yapılan açıklamada, Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın satışına ilişkin satıcılar ile potansiyel alıcılar arasında yürütülen pazarlık görüşmelerinin tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Daewoo'nun kararı ile ilgili, "Şirketimizin yüzde 94,62 oranında hissedarı olduğu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ dışında başka bir alıcı ile devam etmeye karar vermiştir" denildi.

Vestel, daha önce Japonya'nın en büyük beyaz eşya şirketlerinden Toshiba için teklif vermiş ancak satın alımı Çinli Hisense'e kaptırmıştı.