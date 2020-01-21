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  4. Vestel Proje Ortağım, ACE of M.I.C.E. Fuarı’nda sektörle buluşacak

Vestel Proje Ortağım, ACE of M.I.C.E. Fuarı’nda sektörle buluşacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Bu yıl 22-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda Vestel Proje Ortağım 50 metrekarelik standında her ölçekte projeye sunduğu anahtar teslim hizmetleri sergileyecek.2014 yılından bu yana düzenlenen ACE of M.I.C.E Exhibition Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı’nda sektör temsilcileri ve ziyaretçilerle buluşacak.

Vestel Proje Ortağım, ACE of M.I.C.E. Fuarı’nda sektörle buluşacak

Bu yıl 22-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda Vestel Proje Ortağım 50 metrekarelik standında her ölçekte projeye sunduğu anahtar teslim hizmetleri sergileyecek.
2014 yılından bu yana düzenlenen ACE of M.I.C.E Exhibition Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı’nda sektör temsilcileri ve ziyaretçilerle buluşacak. Bu yıl 22-24 Ocak tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda Vestel Proje Ortağım 50 metrekarelik standında her ölçekte projeye sunduğu anahtar teslim hizmetleri sergileyecek.
Fuar kapsamında düzenlenecek Vestel Sponsorluğunda etkinliklerin prodüksiyonuna dair tüm ayrıntıların yer aldığı konferansta; ses getirmiş büyük organizasyonların oluşturucuları dünyada bir ilk olarak Vestel Production Talks’un dev sahnesinde bir araya gelecek.
Fuar, Türkiye’deki orta ve büyük ölçekli oteller ile etkinlik ve organizasyon sektörünün paydaşlarını bir araya getirme ve sektörün gelişimine katkıda bulunma açısından önem taşıyor.

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