Vestel Proje Ortağım, sektörle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Vestel, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı'nda sektör temsilcileri ve ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Vestel açıklamasına göre, 2014 yılından bu yana düzenlenen "ACE of M.I.C.E Exhibition Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı", bu yıl 22-24 Ocak'ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Fuarda Vestel Proje Ortağım, 50 metrekarelik standında her ölçekte projeye sunduğu hizmetleri sergileyecek.

Vestel sponsorluğunda düzenlenecek etkinliklerin prodüksiyonuna dair tüm ayrıntıların yer aldığı konferansta; ses getirmiş büyük organizasyonların düzenleyicileri Vestel Production Talks'un sahnesinde bir araya gelecek.

Fuar, Türkiye'deki orta ve büyük ölçekli oteller ile etkinlik ve organizasyon sektörünün paydaşlarını bir araya getirme ve sektörün gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

