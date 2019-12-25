Vestel Ticaret'in Sharp Corporation ile anlaşması hakkında açıklama

İSTANBUL (AA) - Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ ile Sharp Corporation arasında imzalanan ve 2024 yıl sonuna kadar geçerli olan marka lisanslama anlaşması içeriğinin genişletildiğini duyurdu.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"26 Eylül 2014 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, yüzde 100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ ile Sharp Corporation arasında imzalanan ve 2024 yıl sonuna kadar geçerli olan marka lisanslama anlaşmasının içeriği yine Avrupa pazarına yönelik olarak altı beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli fırın, çamaşır kurutma makinası ve duvar tipi split klima) ürün gamı için akıllı ürün ailesi geliştirilmesini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Genişletilen anlaşma kapsamında, Vestel Elektronik 5 yıl içinde Avrupa pazarında Sharp markalı ürünlerin satışından 300 milyon avro satış cirosuna ulaşmayı hedeflemektedir."

