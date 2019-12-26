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  4. Vestel ve Sharp iş birliğinin kapsamını genişletti

Vestel ve Sharp iş birliğinin kapsamını genişletti

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Vestel, Sharp ile olan beyaz eşya üretimi ve pazarlamasıyla ilgili marka lisans anlaşmasının kapsamını genişletti.

Vestel ve Sharp iş birliğinin kapsamını genişletti

Vestel, Sharp ile olan beyaz eşya üretimi ve pazarlamasıyla ilgili marka lisans anlaşmasının kapsamını genişletti. Ürün gamı için akıllı ürün ailesini kapsayacak şekilde genişletilen anlaşma tüm Avrupa pazarı için geçerli olacak.

Vestel, Sharp ile yaptığı beyaz eşya ürünleri geliştirme, üretme ve Avrupa’da satış ve pazarlama hak ve yetkilerini içeren marka lisans anlaşmasının kapsamını genişletti. İlk olarak 2014 yılında imzalanan ve 2024 yılsonuna kadar geçerli olacak lisans anlaşması, altı beyaz eşya grubunu (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli fırın, çamaşır kurutma makinası ve duvar tipi split klima) kapsıyor. Genişletilen anlaşma kapsamına artık akıllı ürün ailesi de dâhil olacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vestel Şirketler Grubu CEO’su Turan Erdoğan, Sharp ile 2014 yılında başladıkları iş birliğinde beş yılı geride bıraktıklarını ve aynı enerjiyle gelecek beş yılı planladıklarını söyledi.
Sharp ile çok uyumlu bir iş birliğikleri olduğunu söyleyen Erdoğan, "5 yıl önce başladığımız yolculukta hedeflerimize başarılı bir şekilde ulaştığımızı gördük. Bu çerçevede 2024 yılına kadar olan yol haritamızı da belirledik. Ürün gamında çeşitliliğe giderken mevcut pazarlardaki hareket kabiliyetimizi de derinleştireceğiz. Vestel olarak Avrupa pazarına yaptığımız ihracatın büyük bir kısmı akıllı ürünlerden oluşuyor. Sharp için üreteceğimiz yeni akıllı ürün ailesiyle birlikte önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa pazarındaki payımızın da artacağına inanıyoruz." dedi.

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